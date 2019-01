Madonna se afla printre numeroasele vedete de la Hollywood care arata extrem de bine chiar daca are varsta de 60 de ani. Aceasta a obisnuit publicul prin aparitiile ei vestimentare nonconformiste, la fel ca cele ale femeilor mai tinere. Desigur, pe diva o ajuta foarte mult si fizicul de invidiat. Insa acest corp perfect pe care il vedem mereu in reviste sau la televizor, nu este atat de usor de intretinut. Vedeta depune multa munca pentru a arata in acest fel.

De aceea, multe femei tinere sau cele care se afla deja la varsta Madonnei, se intreaba care este secretul acesteia si ce pot face si ele pentru a arata la fel de bine. Iata cateva dintre secretele pe care Madonna le-a dezvaluit:

In primul rand, aceasta practica mult sport in special fitness, dans, dar in timpul liber face si yoga. Aceasta se antreneaza mereu cu dansatoarele ei inainte de concerte chiar si pe cele mai ritmate dansuri. Totodata, dieta joaca un rol foarte important. Intr-un interviu oferit catre CNN, vedeta a declarat faptul ca tine o dieta macrobiotica si a descris chiar cum arata un meniu pe care il serveste la cina: peste, legume fierte si salata. O cina simpla, fara prea multe calorii, dar si gustoasa. Cat despre desert, aceasta spune ca mananca foarte rar si atunci cand o face, alege o paine prajita cu gem de capsuni.

Dieta la care se refera vedeta, cea macrobiotica, este de origine provenita din traditiile japoneze. Aceasta a declarat jurnalistilor si faptul ca in permanenta o insoteste in calatorii un bucatar japonez.

Dincolo de sport si de dieta, Madonna apeleaza si la tratamente estetice de infrumusetare. Nu este de ajuns doar miscarea si alimentatia sanatoasa pentru a arata bine, mai ales ca semnele de imbatranire nu pot fi tratate decat cu astfel de tratamente specializate. Aceasta are chiar si un estetician personal care stie cum sa ii ingrijeasca tenul, pentru a arata cat mai tanara posibil. Esteticianul Madonnei a declarat ca din anul 2006 se ocupa de tratamentele estetice pentru aceasta, iar mama lui a fost in trecut esteticianul vedetei.

Chiar daca are profesionisti care se ocupa de tenul ei, Madonna este foarte in tema cu toate lucrurile ce tin de ingrijirea pielii, aceasta are chiar si o linie proprie inovatoare de produse cosmetice pe nume MDNA SKIN. Cel mai important aspect al tenului pe care esteticianul Madonnei il recomanda pentru toate femeile este hidratarea, dincolo de tratamentele de infrumusetare. Esteticianul a spus despre vedeta ca aceasta se spala mereu dimineata cu lotiune din gama ei, dupa care aplica serul pentru ochi si pentru intregul ten. Seara mai aplica si o masca pentru ochi pentru a-i calma si pentru a reduce umflarea de sub ochi.

Madonna pune mare pret pe hidratarea tenului, calmarea lui, dar si pe stralucire. Aceasta face tratament de micro dermabraziune, micro curent si tratamente cu oxigen, o data pe luna. Totodata, ea recomanda tuturor femeilor sa nu faca exces de produse cosmetice mai ales de care nu sunt potrivite pentru tipul lor de piele si sa apeleze la un specialist atunci cand este cazul.

In concluzie, frumusetea si aspectul tanar al Madonnei nu este atat de usor de intretinut pe cum pare. Vedeta foloseste numeroase tehnologii pentru a-si tine corpul si tenul cat mai tanar, dar foloseste si proceduri traditionale precum cremele si serurile faciale.