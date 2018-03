Epilarea cu laser este una dintre cele mai simple proceduri prin care poti sa scapi de firele de par nedorite. Este un proces total nedureros, foarte eficient si extrem de ieftin, raportat la rezultatele pe care le produce.

Multi utilizatori au o multime de intrebari, insa, fata de acest tratament de epilare definitiva cu laser. La toate aceste intrebari ne raspunde azi medicul specialist Alina Suru. Aceasta a acordat mai multe declaratii si interviuri pe baza acestei teme. Ca specialist in dermatologie si venerologie are o experienta vasta in domeniu si este capablla sa ne lamureasca cu privire la cum functioneaza epilarea cu laser si care sunt contraindicatiile acestui tratament.

Care sunt principiile epilarii cu laser si cum functioneaza acest proces?

Acest proces este un tratament medical, cu functii estetice ce utilizeaza lumina laserului intens pentru a indeparta parul nedorit. Lumina tinteste pigmentul din foliculul de par, iar caldura generata distruge foliculul si va inhiba cresterea viitoare a firului de par.

Exista contraindicatii ale acestui tip de tratament?

Epilarea definitiva cu laser are unele reactii adverse. Printre cele mai intalnite sunt iritatiile asupra pielii sau modificarile pigmentare. Acestea sunt reprezentate de pete de culoare inchisa la cei cu ten normal sau pete de culoare deschisa la cei cu ten inchis.

De asemenea, laserul nu se foloseste in zona ochilor, deoarece lumina poate afecta ochii. Nu se aplica nici la nivelul alunitelor si se evita aplicarea laserului pe pielea celor ce sunt in tratament cu medicamente fotosensibilizante.

Cum pot sti ca am voie sa fac un astfel de tratament?

Orice salon profesionist va rula o consultatie inainte de a aplica tratamentul. Istoricul medical va fi verificat, iar intrebarile despre medicamentatia pe care o luati la acel moment vor fi adresate de catre medic. Acesta va decide daca puteti sau nu sa urmati un tratament de epilare cu laser.

Cat de eficienta este aceasta procedura?

Culoarea parului si tipul de folicul poate influenta rata de succes a tratamentului, insa acesta este oricum extrem de eficient. E posibil sa aveti totusi nevoie de mai multe sedinte pentru o epilare totala. Rata de reducere a firelor de par se poate situa intre 70 – 80%, iar firele de par ce raman oricum vor fi cele subtiri (asa cunoscutul puf) si vor creste mai greu.

Cate sedinte trebuie sa fac pentru o epilare completa?

Raspunsul acestei intrebari depinde foarte mult de zona tratata. Pentru axila si epliare inghinala aveti nevoie de o frecventa minima de 6 saptamani, iar in cazul altor zone, precum picioarele sau mainile, acest lucru poate duce la cresterea frecventei cu pana la inca 6 saptamani.

Duce terapia cu laser la cancer de piele sau nu?

Lumina generata de laser nu depaseste foliculul de par, iar tratamentul este unul superficial, asa incat studiile demonstreaza ca laserul nu poate determina nicio forma de cancer sa se instaleze. Cu toate acestea, alunitele trebuie ocolite, deoarece acestea contin nervi melanocitari, ei putand declansa oricand modificarea si lezarea pielii.

Ce trebuie sa fac dupa epilarea?

Recomandarile in acest sens sunt simple. Veti simti in cateva ore o usoara senzatie de caldura locala sau usturime. O compresa cu gheata poate ajuta la eliminarea acestei senzatii. De asemenea, aplicarea unei creme cu factor de protectie este indicata. Este interzisa expunerea la soare pentru cel putin 2 saptamani dupa tratament.

Daca veti lua in calcul toate aceste lucruri si veti avea grija la indicatiile specialistilor, acest tratament este extrem de sigur si eficient. Contactati un salon pentru o astfel de consultatie si aflati mai multe direct de la specialistii care ruleaza zilnic astfel de tratamente.