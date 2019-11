Conferinta „Femei de cariera” editia a XI-a care va avea loc pe 13 noiembrie, o va avea invitata ca speaker pe Alexandra Olteanu. Antreprenoare si manager cu o experienta profesionala de peste 20 de ani, Alexandra a reusit in tot acest timp sa isi transforme pasiunea in job. Afla mai multe despre ea, despre business-ul pe care il are si despre care vorbeste mereu cu drag.

Despre All To Know si cum a aparut acest business

Compania de consultanta si coaching All To Know a fost intemeiata din pasiunea Alexandrei de a-i invata pe oameni lucruri noi si frumoase, dar si pentru a-i ajuta cu idei utile. Aici Alexandra Olteanu aplica toata experienta ei acumulata de-a lungul timpului, experiente care consta in realizarea a numeroase proiecte in zona de comunicare interna si resurse umane, cum ar fi: restructurare organizationala, recrutare in diverse domenii, learning si development, coaching si mentoring sau animare de echipa.

Scurt ghid pentru o viata echilibrata oferit de Alexandra in cadrul conferintei

Tema Alexandrei Olteanu din cadrul conferintei va fi „Simti o permanenta nevoie de control? Scurt ghid pentru o viata echilibrata”. Pentru ca fiecare dintre noi este la un moment dat coplesit de mult stres si de multa munca, este esential sa stii cum sa nu depasesti limita nevoii de control si cum sa duci o viata echilibrata pe ambele planuri, personal si profesional. Alexandra te va ajuta cu un mic ghid in care vei afla sfaturi practice si utile pentru o viata echilibrata.

Ce le recomanda Alexandra Olteanu femeilor care vor sa aiba un business

Alexandra considera faptul ca cea mai mare problema a femeilor care isi doresc o cariera de succes ca antreprenor este curajul. De aceea le sfatuieste sa aiba incredere in ele si sa nu le fie teama sa incerce mereu lucruri noi, pentru ca din experiente vor invata sa ajunga la performanta mult dorita.

Un alt sfat este legat de faptul ca e necesar sa cunosti oamenii din jurul tau si sa inveti de la ei si din experienta lor profesionala. Si nu in ultimul rand, este important sa faci ceea ce iti place pentru ca doar asa poti reusit.

