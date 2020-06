Principalele pericole asociate cu electricitatea se refera la socurile electrice si la incendiu. Socul electric apare atunci cand corpul care necesita curent devine parte a circuitului electric, fie atunci cand cineva vine in contact cu ambele fire ale unui circuit electric sau cu o parte metalica care a fost conectata cu un conductor electric.

Severitatea si efectele unui soc electric depind de o serie de factori, precum cantitatea de curent, durata de expunere si daca pielea care intra in contact este umeda sau uscata. Apa este un mare conductor de electricitate, permitand curgerii curentului mai usor in conditii umede si prin pielea umeda. Efectul socului poate varia de la o usoara furnicatura pana la arsuri severe pana la stop cardiac.

In plus, fata de pericolele de electrocutare, scanteile provenite de la echipamentele electrice pot servi drept sursa de aprindere pentru vapori explozibili sau materiale combustibile. Pierderea energiei electrice poate crea situatii periculoase. Vaporii inflamabili sau toxici pot fi degajati sub forma de substante chimice. In aceste situatii este recomandat sa apelezi la un electrician Bucuresti pentru a te ajuta sa previi situatiile periculoase pentru tine si pentru cei din jur.

Socul electric

Socul electric este un alt pericol comun pentru multe echipamente. Orice dispozitiv alimentat electric care este supus la substante chimice sau apa sau care prezinta semne de uzura excesiva, trebuie utilizat cu atentie.

Socuri electrice apar atunci cand circuitul electric intalneste partea umana. Un mod in care acest lucru se poate produce este prin contactarea unei parti metalice dintr-un echipament care a primit energie prin contactul cu un conductor electric.

O victima a socului electric ar putea fi lovita inconstienta. Daca victima este inca in contact cu sursa de alimentare in direct, opriti sursa sau apasati butonul de intrerupere de urgenta inainte de a administra ajutor. Nu atingeti pe nimeni care este inca in contact cu o sursa de alimentare sub tensiune, pentru ca ati putea fi electrocutat.

Surse de aprindere prin scanteie

Motoarele de inductie ar trebui utilizate in locul motoarelor electrice cu serie, care genereaza scantei din contactele periilor de carbon. Este vitala utilizarea motoarelor fara scanteie in piese de echipament care duc la cantitati considerabile de vapori. Echipamentele obisnuite sau alte articole cum ar fi aspiratoare, burghie, fierastraie rotative sau alte echipamente electrice nu sunt potrivite pentru a fi utilizate in laboratoarele in care sunt folositi solventi. Aprinderea prin scanteie poate provoca daune electrice de incendiu in laborator. Exista diferite modalitati de a proteja oamenii impotriva pericolelor cauzate de electricitate, inclusiv impamantarea si dispozitivele de protectie electrica.

Izolatia cablurilor

Toate cablurile electrice trebuie sa aiba o izolatie suficienta pentru a preveni contactul direct cu firele. Intr-un laborator, este deosebit de important sa verificati toate cablurile inainte de fiecare utilizare, deoarece substantele chimice sau solventii corozivi pot eroda izolatia. Cablurile deteriorate trebuie reparate sau scoase din functiune imediat, in special in medii umede, cum ar fi incaperile reci si in apropierea bailor.

Protejarea echipamentelor electrice

Piesele sub tensiune ale echipamentelor electrice care functioneaza la 50 de volti sau mai mult trebuie protejate de contactul accidental. Scuturile din plexiglas pot fi utilizate pentru a proteja impotriva pieselor expuse.

Dispozitive de protectie a circuitelor

Dispozitivele de protectie a circuitelor sunt proiectate pentru a limita sau opri automat fluxul de energie electrica in cazul unei defectiuni la sol, a unei suprasarcini sau a unui scurtcircuit in sistemul de cabluri. Sigurantele si intrerupatoarele de circuit impiedica supraincalzirea firelor si a componentelor care ar putea crea altfel pericole de incendiu. Acestea deconecteaza circuitul atunci cand acesta este supraincarcat. Aceasta protectie la suprasarcina este foarte utila pentru echipamentele care sunt lasate pe perioade indelungate de timp la sursa de energie.

Urmatoarele practici pot reduce riscul de ranire sau incendiu atunci cand lucrati cu echipamente electrice: