Afla de la un trainer DPO ce presupune munca unui ofiter de protectia datelor si de ce au nevoie companiile de un astfel de reprezentant in cel mai scurt timp

Codrut Crasan, DPO si trainer al cursului pentru pregatiea si certificarea ca ofiteri de protectia datelor (DPO), va discuta in cadrului celei de a doua editii a conferintei GDPR, despre ceea ce presupune munca unui DPO, cum ajuta acesta companiile sa se conformeze noilor regrementari privind protectia datelor cu caracter personal impuse de Uniunea Europeana si nu numai.

Vino sa il cunosti la evenimentul organizat de PR2Advertising.ro, aduna informatii extrem de utile pentru compania ta si nu ezita sa ii adresezi intrebarile pe care le ai privind DPO si necesitatea si rolul acestuia intr-o organizatie.

Participa Gratuit la a doua editie a conferintei GDPR, organizata de PR2Advertising.ro. Detalii si inscriere – aici.

Despre Codrut Crasan

Codrut Crasan este Data Protection Officer certificat de PECB, dar si trainer certificat PECB al cursului de data protection, prin intermediul caruia Pro Management instruieste si ajuta la certificarea ofiterilor pentru protectia datelor (DPO).

Crasan are exerienta ca analist programator pentru dezvoltarea de solutii de aplicatii mobile si desktop, site-uri de comert electronic, site-uri de prezentare, CRM pentru companii de publishing, management de drepturi si drepturi de autor ale editurilor si agentiilor, solutii pentru mobil si desktop ale companiilor de vending si este CEO al companiei de software EDITSOFT & SERVICES.

Participa Gratuit la a doua editie a conferintei GDPR, organizata de PR2Advertising.ro. Detalii si inscriere – aici.

Despre Pro Management

Compania ProManagement, in cadrul careia activeaza ca trainer Codrut Crasan, a fost infiintata in anul 1996 si se afla pe in lista furnizorilor autorizati de servicii educationale, ceea ce o recomandata in randul companiilor de training care sustin cursurile autorizate ANC (Autoritatea Nationala de Calificare).

Peste 60.000 de persoane au absolvit cursurile sustinute de compania Pro Management. De asemenea, calitatea cursurilor si trainingurilor este garantata in cadrul Pro Management, datorita unei echipe de traineri de elita, dar si datorita implementarii standardului de calitate SR EN ISO 9001:2008, compania fiind astfel certificata ISO pentru managementul calitatii.

Participa la eveniment si informeaza-te pentru a te asigura ca vei lua toate masurile necesare pentru respectarea noilor reglementari UE, astfel incat sa nu fii nevoit sa platesti amenzi uriase. De asemenea, afla cum poti beneficiati de expertiza unei astfel de companii si de ajutorul trainerilor specializati pentru a implementa normele GDPR si pentru a va feri de amenzi.

Conferinta organizata de PR2Advertising.ro este sustinuta de sponsorii: Pro Management, Wolf Theiss, SEOmark.ro, Premier Palace Hotel & Spa si de partenerii media: 9am, Acasa.ro, Afaceri si leadership feminin, Business24, Comunicatedepresa.ro, Lege5.ro, LivePR, Profitinfo.ro, Woman2Woman.ro, Ziare.com.