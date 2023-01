Pentru a afla modalitatea cea mai buna de amenajarea a gradinii casei tale, in primul rand trebuie sa alegi ce tip de gradina vei avea. Vrei una plina de flori sau una in care sa iti poti cultiva legume? Daca alegi sa iti cultivi legume in gradina, ar trebui sa incepi prin a alege ce fel de legume iti doresti sa ai. Asta inseamna ca trebuie sa te gandesti la ceea ce iti place sa mananci.

Doresti sa ai un gradina plina de rosii pentru salatele tale? Sau iti doresti sa ai un gradina plina de legume pentru supe si soteuri? Mai jos poti vedea cateva idei utile.

Odata ce ai ales ce legume iti doresti, trebuie sa te gandesti la spatiul pe care il ai disponibil. Daca ai un spatiu mic, atunci iti recomandam sa alegi legume care cresc intr-un mod compact, cum ar fi rosiile cherry sau conopida. Daca ai un spatiu mai mare, atunci ai mai multe optiuni, cum ar fi ardeiul gras, vinetele sau chiar cartofii.

In functie de cat de mare este spatiul pe care il ai disponibil, trebuie sa alegi ce fel de sistem de plantare vei folosi. Daca ai un spatiu mic, atunci iti recomandam sa alegi un sistem de plantare in ghiveci. Daca ai un spatiu mai mare, atunci poti alege sa plantezi legumele intr-o gradina traditionala.

Trebuie sa te gandesti la spatiul pe care il ai disponibil si la solul pe care il ai. Daca ai un sol argilos, atunci iti recomandam sa alegi legume care cresc bine in soluri argiloase, cum ar fi vinetele sau fasolea. Daca ai un sol usor, atunci iti recomandam sa alegi legume care cresc bine in soluri usoare, cum ar fi rosiile sau morcovii.

Dupa ce ai ales ce legume iti doresti, spatiul pe care il ai disponibil si solul pe care il ai, trebuie sa te gandesti la cum vei face gradina. Vrei sa o faci traditional, in care sa plantezi legumele intr-o singura linie? Sau vrei sa o faci intr-un patrat, in care sa ai 4 randuri de legume?

Odata ce ai ales cum vei face gradina, trebuie sa te gandesti la cum o vei ingriji. Vrei sa o uzi manual, cu un furtun? Sau vrei sa o uzi cu ajutorul unui sistem de udare prin picurare?

In final, trebuie sa te gandesti la cum vei proteja gradina ta de daunatori. Vrei sa o acoperi cu un filet de protectie? Sau vrei sa o acoperi cu un strat de paie?

Acestea sunt doar cateva lucruri pe care trebuie sa le iei in considerare atunci cand iti amenajezi gradina cu legume. Daca tii cont de toate aceste lucruri, vei avea o gradina frumoasa si sanatoasa, plina de legume delicioase.