Cand vine vorba despre planificarea unei gradini sunt multe aspecte de care trebuie sa tii cont, de la principiile de baza de design, pana la obtinerea zonelor functionale si confortabile. De asemenea, este important sa decizi de la inceput ce tip de spatiu verde vrei sa creezi. Unii gradinari prefera sa se concentreze exclusiv pe plantele ornamentale cu flori, altii doresc si zone cu legume.

Indiferent de tipul viitoarei gradini este esential sa stii cum sa folosesti spatiul si trebuie sa tii cont de distanta dintre plante, inaltimea acestora, zone de relaxare si multe alte lucruri.

Spatiile bine planificate te vor ajuta sa obtii designul dorit, iar folosirea accesoriilor si a zonelor de interes te va ajuta sa cresti atractivitatea zonelor si sa imbunatatesti fluxul in gradina. Acestea pot fi diverse modele de lampi de gradina, statui, fantani, iazuri, pergole, zone de relaxare mobilate, paturi inaltate cu plante sau plante in ghiveci.

Iata care sunt cele 7 elemente care nu pot lipsi din nicio gradina de vis:

Corpurile de iluminat de gradina

Daca vrei sa dai o nota speciala momentului in care ziua sa intalneste cu noaptea, va trebui sa inveti sa folosesti lumina pentru a pune in valoare zonele de interes din gradina. Jocul umbrelor pe alei, verdele frunzelor sau culorile stralucitoare ale florilor se pot pastra si dupa apunerea soarelui cu cateva corpuri de iluminat de gradina plasate inteligent.

Foloseste-le pentru a crea umbre si siluete la nivelul solului sau pentru a da stralucire zonei din jurul copacilor si a frunzisului. Adauga-le cu discretie pentru a crea o atmosfera placuta si nu pierde din vedere zonele functionale sau de trecere care trebuie luminate corespunzator.

Statuile de gradina

Selectarea si plasarea statuilor in gradina necesita atentie si simt artistic. Amenajarea peisajului cu statui poate trece extrem de usor de la eleganta la kitsch. Pentru a evita ca gradina ta sa arate ca un bazar, rezerva-ti timp pentru a gasi cele mai potrivite statui si evita clasicii pitici de gradina. De asemenea, planifica pozitionarea statuilor cu atentie si incearca sa le integrezi cat mai firesc si armonios in design.

Fantanile de gradina

Nimic nu este mai relaxant si mai linistitor decat sunetul apei care curge! Fantanile de gradina sunt elemente decorative care vor crea in gradina o atmosfera armonioasa si placuta. Le poti pozitiona intr-un colt umbrit in care te vezi petrecand mai mult timp, sau in centru gradinii ca element vizual de interes.

Construirea unei fantani de gradina este un proiect usor de weekend si nu necesita prea multa experienta sau pricepere. Prin urmare, poti sa te ocupi chiar tu de el si nu te va costa foarte mult.

Iazurile in miniatura

Si, daca tot am vorbit despre efectul relaxant pe care il are sunetul apei cand picura sau curge, nu putem sa trecem pe langa incantarea pe care o poti avea cand urmaresti pestisorii aurii. Iazurile mici de gradina nu ocupa mul spatiu si iti vor permite sa te bucuri si de acest lucru.

Pergolele cu plante cataratoare

Pergolele sunt structuri cu stalpi care sustin traverse plate sau grilaje si care se pot acoperi cu plante cataratoare cu flori. Unii gradinari folosesc pergolele in zonele de trecere, ca pasarele, sau pentru a proteja un spatiu de relaxare in aer liber.

Cele mai bune plante pentru pergole sunt cele cu crestere rapida. Acestea vor acoperi in timp scurt structura, necesita ingrijire minima si se pot gasi pentru orice tip de clima.

Zonele mobilate de relaxare

Zonele functionale sau de relaxare din gradina ta ar trebui sa fie la fel de frumoase si de confortabile ca si interiorul casei. Prin urmare, ar trebui sa alegi cu atentie mobilierul de gradina, sa te orientezi catre scaune, bancute, sezlonguri, canapele sau hamace cat mai dragute si mai confortabile. Acestea reflecta preferintele si stilul tau si, totodata, schimba complet imaginea gradinii.

Plantele de gradina

Pentru a obtine o gradina de vis, ia in considerare selectarea unei game diversificate de plante. Acestea vor conferi gradinii un aspect frumos pe parcursul intregului an si, totodata, vor fi extrem de benefice pentru insecte si fauna locala.

Alege soiuri de diferite inaltimi si texturi care se dea un plus de dinamica spatiului si incearca sa combini plantele vesnic verzi cu cele erbacee. Astfel, gradina ta va avea puncte de interes pe tot parcursul anului si se va schimba continuu.