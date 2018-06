Cunoscuta formație AT THE GATES se întoarce la sfârșitul acestui an în România pentru a prezenta publicului român albumul „To Drink from the Night Itself” printr-un concert ce va avea loc în data de 6 decembrie în clubul Quantic.

Astăzi anunțăm și formațiile care vor urca pe scenă în deschiderea concertului, și anume W3 4R3 NUM83R5 și TWIST OF FATE!

Biletele pot fi achiziționate online pe www.AmBilet.ro la prețul de 69 lei (primele 100 bilete) – Categorie Presale 1.

Cumpărătorii categoriilor de bilete Presale 1 și Presale 2 vor intra la extragere la sorți pentru 10 pass-uri Meet & Greet cu trupa.

Următoarele categorii de prețuri vor fi anunțate după epuizarea primei categorii de bilete anunțate mai sus.

W3 4R3 NUM83R5

După ce trupa Deliver The God și-a încetat activitatea în 2014, cei doi membri, Alinesku și Cripi au pus bazele acestui nou proiect –W3 4R3 NUM83R5 – cooptandu-l la voce pe Silviu și Beeboo la bass (foști membri în Deliver The God) iar la tobe pe Dragoș (fost tobar in Searing Blaze). Au urmat luni de acomodare în noua echipă și de compoziții noi, primul concert notabil fiind în iulie 2015 în deschiderea trupei americane Carnifex.

În toamna anului 2016 s-a produs o schimbare majoră în componență, la tobe fiind cooptat Horia (fost tobar in Black Swan) urmată de venirea lui Radu Grosu (ex. False Reality) ca și basist. Din acel moment trupa a început să susțină mai multe concerte în țară, în deschiderea mai multor trupe cunoscute în underground cât și la festivaluri importante cum ar fi Rockstadt Extreme Fest, Măgura Fest sau Maris Fest.

La finalul lunii august 2017 la voce a fost cooptat Andrei înlocuindu-l pe Silviu Pop care a decis să se dedice total proiectului Black Water și de asemenea, componența actuală s-a sedimentat prin venirea lui Radu Snuff la bass.

In perioada iunie 2017 – ianuarie 2018 trupa a înregistrat primul său album, numit NUM83R5, care conține 7 piese și a fost lansat în data de 14 aprilie 2018 în Brașov. Albumul este prezentat atât sub forma de digipak cât și online pe platformele de streaming și download.

În data de 02 aprilie 2018 trupa a lansat și primul videoclip oficial produs în regie proprie pentru piesa „A New Dawn” de pe albumul NUM83R5, videoclip ce se poate vizualiza mai jos.

TWIST OF FATE

TWIST OF FATE este o trupă de melodeath/metalcore din București care și-a început activitatea la sfârșitul lui 2016, lansând prima piesă -„Unknown Creature” – în ianuarie 2017. După o serie de concerte date în București și nu numai, a venit timpul ca trupa să lanseze și primul videoclip, și anume pentru piesa „#dwmt”, pe care îl puteți vedea mai jos.

În prezent, Twist of Fate pregătește un miniturneu național, dar lucrează în același timp și la un EP ce va fi lansat cel mai probabil în primăvara anului viitor.