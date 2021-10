Prima emisiune de obligațiuni a companiei poloneze Aforti Holding a debutat astăzi, 12 octombrie, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București, sub simbolul bursier AFH25. Aforti Holding este o companie listată pe piața New Connect a Bursei de Valori din Varșovia din 2011, sub simbolul bursier AFH. Fondurile atrase prin emisiunea de obligațiuni derulată pe piața de capital locală, în valoare de 2 milioane de lei, sunt destinate finanțării activității Aforti în România. Emisiunea de obligațiuni face parte din strategia de extindere a companiei în țări din Europa Centrala și de Est.

„Ne bucurăm că o companie listată la Varșovia, pe un segment de piață similar AeRO, alege să vină pe piața de capital locală pentru finanțarea activității din România. Aforti Holding folosește în mod activ mecanismele bursiere – emisiuni de obligațiuni și majorări de capital – și astăzi face primul pas cu obligațiuni și la Bursa de Valori București. De la începutul anului, pe ambele piețe ale BVB, au fost listate 23 de obligațiuni corporative și 9 emisiuni de titluri de stat cu o valoare cumulată de aproape 1,3 miliarde de euro. Fondurile atrase de antreprenori și de Stat demonstrează capacitatea pieței de capital de a le susține planurile”, a declarat Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București.

„Credem că este începutul unei cooperări mai largi între Grupul Aforti și piața de capital din România. Aforti Holding este o instituție financiară nebancară din Polonia. Oferim o gamă largă de servicii pentru întreprinderi mici și mijlocii și persoane fizice. România este o piață specială pentru noi, una strategică. Am fost activi pe piața românească de trading valutar și acum ne pregătim să revenim cu toate produsele financiare pe care licența de emitent de monedă electronică le va permite. Sperăm ca, în săptămânile sau lunile următoare, să le putem oferi clienților din România o gamă variată de produse”, a declarat Mateusz Niemczyk, Vicepreședinte Aforti Holding.

Aforti Holding a vândut în cadrul unui plasament privat derulat în septembrie 2020 un număr de 20.000 de obligațiuni corporative negarantate, nesubordonate, cu o valoare nominală de 100 lei. Aforti Holding a atras de la 44 de investitori suma totală de 2.000.000 de lei (412 mii euro). Obligațiunile au scadența la 4 septembrie 2025 și o rată anuală a dobânzii de 10%, cu plată semestrială. Plasamentul privat de obligațiuni și listarea au fost realizate cu sprijinul Goldring. În ultimii 4 ani, grupul Aforti a derulat emisiuni de obligațiuni și bilete la ordin în valoare totală de 45 milioane de euro.

„Obligațiunile Aforti Holding sunt instrumente financiare care se evidențiază nu doar prin caracteristicile lor avantajoase, ci și prin faptul că sunt primele instrumente emise sub jurisdicție poloneză care se listează la BVB. Parcursul procedural a fost lung, dar a deschis și a netezit calea altor potențiali emitenți de la Bursa din Varșovia, pe care îi așteptăm cu interes. Obligațiunile Aforti sunt interesante și din prisma emitentului lor – grup furnizor de servicii financiare integrate pentru IMM-uri în statele din Europa Centrală și de Est, cu o viziune pragmatică asupra viitorului acestui sector al industriei financiare. După câteva runde de atragere de capital privat, în valoare de 6,33 mil. lire sterline din piața englezească de capital, Aforti Holding intenționează să listeze la bursa londoneză platforma AFORTI.BIZ – platformă internațională de servicii financiare integrate pentru IMM-uri – prin subsidiara Aforti PLC din Londra. Rămânem aproape de Aforti Holding și așteptăm cu interes următorii pași – la bursa românească, poloneză sau londoneză”, a declarat Virgil Zahan, Director General Goldring.

Aforti Holding, înființată în 2009 în Polonia, oferă consultanţă în domeniile financiar, tehnologic, administrativ şi investiţional către entităţile componente ale Grupului financiar Aforti care, la rândul lor, oferă servicii financiare microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii. Aforti Holding a devenit, în cei 12 ani de activitate, singura entitate de tip holding financiar ne-bancar de pe piaţa poloneză.

Aforti Holding este activă pe piața românească din 2017, iar în prezent operează Aforti Factor Romania I.F.N. și Aforti Distribution Romania care oferă servicii de factoring și, respectiv distribuire de produse și servicii integrate ale grupului pe piața românească. În prezent, Aforti Holding este activă în Polonia, România, Bulgaria, Lituania și Cipru, și are în plan, până în 2023, extinderea pe aceste piețe și pătrunderea pe piețe noi, precum Letonia, Estonia, Croația, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia.

Grupul Aforti a înregistrat în 2020 o cifră de afaceri netă de 221,8 milioane euro și un profit net de aproape 805.000 de euro. În primul semestru al anului 2021, la nivel de grup, veniturile consolidate au crescut cu 214% față de primul semestru al exercițiului anterior, în timp ce cheltuielile operaționale s-au majorat în același ritm. Profitul net înregistrat în S1 2021 a fost de circa 250.000 euro, cu 1,4% mai mic decât cel înregistrat în S1 2020.

Pentru 2021 – 2023, strategia la nivel de grup implică dezvoltarea segmentului de colectare creanțe, dezvoltarea și lansarea unei platforme internaționale de servicii financiare destinată microîntreprinderilor și IMM-urilor și implementarea unei noi linii de business, respectiv administrarea de active. Până la finalul anului 2023, compania estimează un număr de 35 de mii clienți IMM la nivel de grup, prezența în 11 țări din Europa Centrală și de Est și o cifră de afaceri de 2 miliarde de euro.