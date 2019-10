Continentul african este una dintre cele mai dificile regiuni in care sa se faca afaceri din punct de vedere al conformitatii, potrivit noului raport al Baker McKenzie, „Take Cage Stage: The Rise and Rise of M&A Compliance Due Diligence (CDD).

Raportul a examinat peste 300 de lideri corporativi la nivel mondial si consilieri juridici din intreaga lume care sunt implicati in fuziuni si achizitii (M&A) si tranzactii de tip joint venture (JV) in Africa.

Acest studiu a aratat ca, in timp ce 29% dintre respondenti urmareau sa isi dezvolte afacerile prin intermediul M&A si JV-urilor din Africa, 48% dintre respondenti au considerat ca este cea mai dificila regiune in care sa faca afaceri. Din comentariu, s-a constatat ca multe tari din Africa erau considerate a avea cadre legislative si de reglementare opace, procese legale mai putin previzibile si aplicarea mai putin consecventa.

Cum poti sa rezolvi aceste probleme atunci cand doresti sa investesti in Africa?

Conform raportului CDD in stadiul de preachizitie a unei companii africane etapa care este in mod fundamental obligatorie este examinarea atat a obligatiilor si a riscurilor de reglementare cu care se confrunta organizatia, cat si analiza modului in care aceasta organizatie le gestioneaza. Acest proces mai este cunoscut si sub numele de due – diligence.

Asadar, due-diligence este o componenta esentiala a oricarei tranzactii majore si este solicitata de investitori si cumparatori, in special pentru M & As si JV-uri transfrontaliere. Iar asta cu atat mai mult in Africa, unde mediul de business este cu totul si cu totul un haos, conform raportului.

Principalele domenii acoperite in mod normal de CDD includ combaterea spalarii banilor, luare de mita si coruptie, reglementarile antitrust, controale comerciale si export, legile privind mediul, ocuparea fortei de munca si drepturile omului, precum si securitatea cibernetica si protectia datelor.

In timp ce in mod clar unele companii vor avea riscuri mai inerente in anumite zone, s-a gasit o solutie holistica care evalueaza fiecare zona si care poate sa ofere investitorilor o privire de ansamblu asupra companiei ce urmeaza a fi tranzactionata. Aceasta analiza efectuata de catre un specialist poate oferi date concrete despre riscuri si despre cum pot ele fi evitate.

Care sunt problemele care macina mediul de business din Africa?

Raportul a aratat ca din ce in ce mai mult se dezvaluie riscuri pentru investitori care fac pur si simplu tranzactiile de netratat. De fapt, 26% dintre respondenti spun ca mai mult de jumatate din ofertele lor recente au esuat sau au fost abandonate din cauza descoperirii problemelor sau riscurilor de conformitate in ultimii trei ani.

41% in plus spun ca mai mult de un sfert din ofertele lor s-au confruntat cu sorti similare. Fara sa investeasca in due-diligence orice investitor s-ar fi putut trezi cu o companie complet in afara ariei legale. Multe dintre aceste companii s-ar fi putut lansa in tranzactii care le-ar fi putut lasa vulnerabile, distrugand eventual valoarea atat in ​​organizatiile dobanditoare cat si in organizatiile dobandite.

Multi dintre cei care au plecat spun ca descoperirile CDD au actionat ca un mecanism cheie de stop-loss. Principalele probleme din Africa sunt: spalarea de bani, coruptia, inadaptarea la legile internationale si functionarea dupa un cadru legislativ legal nefunctional. Din aceste motive si altele, astazi, Africa reprezinta unul dintre cele mai nesigure medii de business din lume.