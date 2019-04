AFTERHILLS 2019 înseamnă schimbări majore pentru iubitorii festivalului: data de desfășurare, formatul evenimentului și locația.

Astfel, ediția AFTERHILLS 2019 se va desfășura pe parcursul a două weekenduri, la sfârșitul lunii august: AH #dici, 23 – 25 August, este weekend-ul dedicat tinerilor iubitori de trap, EDM și trance, dornici să petreacă 72 de ore, alături de cei mai în vogă artiști. AH #dicinu, 30 – 1 Septembrie, este weekend-ul în care vor performa artiști și trupe live, într-o atmosferă chill, conturată de voie bună, workshop-uri și arte vizuale.

Începem în forță cu primii headlineri anunțați:

AH #dici, 23 – 25 August: Rita Ora, Don Diablo, Quintino și Sam Feldt [Live].

AH #dicinu, 30 – 1 Septembrie: Morcheeba, Faithless DJ Set și Gareth Emery.

Pe lângă acești artiști internaționali, lineup-ul va fi completat de peste 100 de artiști naționali și internaționali.

Festivalul crește exponențial și oferă publicului de două ori mai multă distracție, într-o locație inedită. Ediția 2019 se va desfășura lângă pădurea Dobrovăț, aflată la 20 km de Iași.

Abonamentele Early Bird sunt disponibile începând de astăzi, de pe site-ul festivalului: www.afterhills.com. Oferta este valabilă până la sfârșitul lunii aprilie. Vă sfătuim să profitați de cele mai bune prețuri pentru o distracție pe cinste!

AFTERHILLS este festivalul ce propune nu doar muzică ci și o vacanță pentru toată familia. Numeroasele activități, instalațiile și atelierele de artă modernă, zonele de relaxare și un spațiu de cazare de toate stelele, vor face din Dobrovăț – Iași destinația potrivită pentru un final de concediu memorabil.

Ovidiu Biber, Co-Founder AFTERHILLS

„Am ajuns și la a III-a ediție AFTERHILLS și cred că în acest ritm ajungem cu bine și la ediția cu numărul 30! Vă așteptăm anul acesta cu multe surprize, o locație nouă și prietenoasă, surprinzătoare și numai bună de vacanță, plus o perioadă din an în care concediul este mai accesibil pentru toată lumea. Am ținut cont de feedback-ul tuturor participanților din anii anteriori și am reușit să punem la punct una dintre cele mai frumoase ediții AFTERHILLS!”

Alina Cojocaru, Press Officer AFTERHILLS

„Mesajele oamenilor sunt mereu o sursă de încurajare pentru noi, dar mai ales o resursă de dezvoltare și îmbunătățire. Astfel, am ajuns la AFTERHILLS 2019 cu multe schimbări menite să aducă și mai multă voie bună în plină vacanță, pentru toți cei care vor alege să se distreze cu noi. Suntem convinși că vor fi zile pline de muzică bună, zâmbete și emoții extraordinare!”