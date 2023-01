În perioada 09.11.2022 – 20.01.2023, pe baza informațiilor deținute la nivelul Gărzii Forestiere Suceava cu privire la trasabilitatea materialelor lemnoase, s-a demarat o acțiune de verificare împreună cu lucrători de poliție din cadrul I.P.J. Neamț – Serviciul Ordine Publică.

Astfel, au fost efectuate verificări la punctele de lucru a doi operatori economici, puncte de lucru situate pe raza localității Trifești, județul Neamț, unul dintre ei având sediul social pe județul Suceava.

Punctele de lucru ale celor doi operatori economici în cauză nu sunt delimitate între ele, iar materialul lemnos era amestecat, ceea ce a făcut dificilă efectuarea verificărilor.

Astfel, s-a constatat pentru unul din operatorii economic, lipsă nejustificată în gestiune ce totalizează 161,71 mc lemn de lucru cherestea rășinoase, sens în care s-a procedat la sancționarea contravențională a operatorului economic cu amendă în valoare de 30000 lei și s-a dispus confiscarea valorică a respectivei cantităţi de materiale lemnoase, stabilindu-se pentru aceasta o valoare de 140688 lei. În plus, au mai fost sancționate două aspecte contravenționale: nedelimitarea între cele două puncte de lucru ale celor doi agenți economici care-și desfășoară activitatea în aceeași incintă și faptul că s- au constatat avize la care din fotografiile atașate în aplicația SUMAL 2.0 nu se poate distinge/focaliza încărcătura.

În urma acțiunii de control, s-au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 35.000 lei și s-au confiscat materiale lemnoase cu o valoare de 140688 lei.

Pentru cel de-al doilea operator economic verificările nu au fost finalizate, fiind în curs de desfășurare, implicând și cercetări din sfera penală.

De remarcat faptul că unul din operatorii economici verificați, produce lambriu utilizând ca materie primă cheresteaua de rășinoase. Lambriul, fiind produs finit, nu circulă cu avize de însoțire a materialelor lemnoase care pot fi urmărite prin GPS cu ajutorul sistemului de monitorizare SUMAL, ci cu avize de marfă, ceea ce face ca transportul ilegal al acestor tip de materiale să se facă mult mai ușor decât în cazul materialelor lemnoase. Momentul efectuării controlului a surprins societatea controlată „în gaură” de 160 m.c. cherestea rășinoase.