UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați, are plăcerea de a anunța un eveniment special pentru a marca Ziua Mondială a Refugiatului 2024.

Evenimentul va avea loc miercuri, 19 iunie 2024, la LPS Suceava, România. Evenimentul din acest an dedicat Zilei Mondiale a Refugiatului are scopul de a sublinia importanța solidarității și găsirii de soluții pentru refugiați, promovând toleranța și înțelegerea între comunități. Ziua Mondială a Refugiatului, marcată în fiecare an pe 20 iunie la nivel global, este despre celebrarea puterilor și realizărilor refugiaților, arătând solidaritate și demonstrând o voință colectivă de a-i ajuta să depășească provocările cu care se confruntă. Nimeni nu alege să își abandoneze casele și viețile. Căutarea de refugiu nu este o alegere, ci singura opțiune pentru mulți de a supraviețui, de a găsi pacea și de a-și menține visele vii. În acest moment, refugiații au nevoie de solidaritatea noastră mai mult ca oricând.

Evenimentul dedicat Zilei Mondiale a Refugiatului va începe la ora 16:00 și se va încheia la ora 18:00, incluzând diverse activități organizate de organizații renumite. Pentru acest eveniment, UNHCR a colaborat cu ONG-uri proeminente din Suceava dedicate sprijinirii refugiaților, inclusiv Asociația Județeană Sportul pentru Toți Suceava, Salvați Copiii, EDNAE, Rădăuți Civic, Olam Aid, UNICEF, Fundația Sensiblu, Asociația Ucrainenii Activi, Worldvision România și CNRR.

Fiecare organizație va desfășura ateliere de lucru, oferind informații valoroase, abilități practice și resurse pentru a împuternici refugiații și a sprijini integrarea lor socială și economică în noile comunități.

Evenimentul nu numai că celebrează reziliența și contribuțiile refugiaților, dar subliniază și responsabilitatea noastră comună în crearea unei societăți mai primitoare și incluzive. Prin solidaritate și participare activă, ne propunem să comunicăm un mesaj pozitiv despre primirea refugiaților și susținerea soluțiilor pentru dificultățile lor. Împreună, să lucrăm pentru un viitor în care nimeni nu este forțat să-și părăsească casele și în care refugiații pot prospera ca membri activi ai noilor lor comunități.

UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați, este o organizație globală dedicată salvării de vieți, protejării drepturilor și construirii unui viitor mai bun pentru persoanele forțate să-și părăsească casele din cauza conflictelor și persecuțiilor.