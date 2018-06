Agenții economici din Vatra Dornei riscă să nu mai beneficieze de căldură în sistem centralizat începând cu viitorul sezon rece, fiind înștiințați de conducerea primăriei acestui municipiu că trebuie să-și găsească soluții alternative de încălzire. Nemulțumiți de această perspectivă, mai mulți oameni de afaceri dorneni au participat la ultima ședință a Consiliului Local Vatra Dornei pentru a-i solicita explicații primarului Ilie Boncheș cu privire la această problemă. Astfel, la ședința deliberativului local au participat oamenii de afaceri Roman Boca, Liciu Cepoi, un reprezentant al hotelului Intus, oamenii de afaceri fiind sprijiniți în luările de poziție față de această problemă și de consilierul Cezar Ioja, președintele de ședință a Consiliului Local. Oamenii de afaceri consideră că o astfel de decizie este o discriminare adusă la adresa lor, ei anunțând că iau în calcul atât acționarea în instanță a conducerii primăriei, cât și mutarea sediilor sociale ale firmelor în localitățile învecinate.

Primul care a luat cuvântul a fost omul de afaceri Roman Boca, cel care a atras atenția asupra faptului că în înștiințarea transmisă de Primăria Vatra Dornei către toți agenții economici din acest municipiu se precizează că începând cu iarna 2018 – 2019 ar trebui să-și caute o alternativă a spațiilor de încălzire a spațiilor pe care le au. „Sigur, nu este o informare care ne este comodă, mai ales că dumneavoastră știți la fel de bine că în momentul de față la Vatra Dornei nu există apă caldă și suntem în plin sezon turistic. Aș începe prin a citi ceea ce înseamnă jurământ. Când domnul primar a depus jurământul a citit în fața colegilor cu mâna pe Biblie următorul lucru: <Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Vatra Dornei>. Bazându-mă pe acest jurământ, eu cred că domnul primar, împreună cu executivul și cu Consiliul Local se gândesc în permanență la cei din partea cărora au primit voturile, pentru binele și prosperitatea lor. Prin ceea ce înseamnă această înștiințarea nu prea seamănă, pentru că se pune problema așa. Stimați colaboratori. La această dată suntem puși în situația de a vă informa că în sezonul rece următor, 2018 – 2019, Primăria Vatra Dornei ar putea fi în imposibilitatea de a vă furniza agent termic”, a arătat Roman Boca. El a arătat că agenții economici nu pot să își desfășoare activitatea „pe iluzii”, ci pe lucruri concrete, pentru a ști Mai mult, Roman Boca a spus că în Vatra Dornei clădirile sunt proiectate în așa fel încât nu se pot construi centrale pe lemn, peleți sau alt tip de combustibil. „Nu s-a făcut nici un demers pentru aducerea gazului și nu avem alternativă, pentru că energia electrică este foarte scumpă. În momentul de față cei din stațiunea balneară, pentru care de fapt a fost proiectată centrala orașului, sunt puși în imposibilitatea de a mai funcționa. Situația este în momentul de față de disperare. Toți se întreabă ce vom face”, a mai precizat omul de afaceri dornean. El a atras atenția și asupra faptului că în ultimii șase ani nu s-a mai făcut nici o investiție majoră pentru reabilitarea și modernizarea centralei termice a orașului, sau dacă s-a făcut au fost doar investiții minore, fără schimbarea cazanelor. „Orice centrală care este utilizată 14 ani necesită investiții. Dar de ani de zile să nu se facă nimic și să se aștepte momentul în care se prăbușește și să lași un oraș în bătaia vântului este foarte grav”, a spus Roman Boca.



Un alt om de afaceri care a luat cuvântul a fost și Liviu Cepoi, acesta considerând că înștiințarea din partea primăriei este una cât se poate de neserioasă. „În primele două rânduri apare undeva <ar putea fi>. Ce înseamnă? Nu cred că este o joacă să spunem ar putea fi sau nu ar putea fi adevărat. Eu pentru a trece de la termia orașului la o sursă alternativă privată înseamnă o investiție destul de mare pentru care nu sunt pregătit acum, având în vedere factorii economici, situația națională din țară”, a declarat Liviu Cepoi. El i-a transmis primarului Ilie Boncheș că ar fi bine să se mai gândească la această înștiințare, dar și că pentru a fi un exemplu, ar trebui să înceapă cu debranșarea Primăriei din Vatra Dornei. De asemenea, și consilierul local Cezar Ioja consideră că o astfel de decizie ar reprezenta o discriminare la adresa agenților economici din Vatra Dornei. El a precizat că în ultimii trei ani pentru centrala din Vatra Dornei s-au primit 100 de miliarde de lei vechi, de la Guvern sau Consiliul Județean, care ar fi putut fi folosiți pentru lucrări de reabilitare. Mai mult, Ioja a spus că încă din 2006 a fost emisă o Hotărâre de Guvern prin care Vatra Dornei putea să obțină finanțare guvernamentală, care acoperea 70% din valoarea lucrărilor de reabilitare a cazanelor centralei și a rețelelor.



În cuvântul său, primarul Ilie Boncheș a precizat că din nefericire nici în momentul de față gazul metan nu a ajuns la Vatra Dornei, el făcând toate demersurile pentru ca acest lucru să se întâmple. Ilie Boncheș consideră în orice situație, agenții economici din Vatra Dornei ar trebui să dispună de surse alternative de încălzire. „În Vatra Dornei avem foarte mulți agenți economici cu sursă proprie de încălzire. Și așa văd și eu logic, să avem posibilitatea în caz de intemperii sau orice fel de catastrofă să avem o a doua sursă. Eu m-am exprimat în sensul acesta. Măcar să avem încă o sursă să nu spuneți că v-am informat iarna, când în decembrie, de Crăciun, avem plin de turiști la Vatra Dornei și se oprește încălzirea sau cedează un cazan sau conductele. Aici e rugămintea mea și vreau să fiu înțeles. Eu spre binele dumneavoastră v-am informat, nu că doresc să opresc încălzirea. Din contră, sunt dornic să mai adaug și să reușim să aducem un cazan cât de repede și să mai putem da la alți câțiva agenți economici care doresc. Eu am venit aici cu jurământ corect și drept și vreau să fie bine pentru toți. Dar asta înseamnă să nu vorbim cu dușmănie și răutate. Trebuie să ne unim să găsim soluții. Acum avem un proiectul care este în stadiul de studiu de fezabilitate, va fi depus urgent pentru a lua avizul ANRE după care să reușim finanțarea de la minister. Mai degrabă ne unim și mergem să strigăm, sau ieșim în drum pentru că suntem singura localitate dintre municipii care plătim atâția bani cu proiectul utilități și mediu”, a spus Boncheș. Care a subliniat că primăria are un proiect prin care se intenționează modernizarea și reabilitarea centralei, inclusiv a cazanelor.



El a atras atenția că actualele cazane, fiind foarte vechi, pot ceda în orice moment. Ilie Boncheș a spus că dacă acest lucru se va întâmpla, cetățenii vor fi cei care vor avea prioritate pentru a primi încălzire în sistem centralizat. El și-a exprimat speranța că proiectul de modernizare a centralei va fi finalizat cât mai repede, astfel încât să nu se ajungă în această situație.

În finalul discuțiilor, atât agenții economici prezenți, cât și primarul Ilie Boncheș au căzut de acord că trebuie să-și unească eforturile pentru a se realiza cât mai repede proiectul de modernizare a centralei.

La final, omul de afaceri Roman Boca a ținut să precizeze că „eu cred că domnul primar prin discuția pe care am avut-o a înțeles care este impactul acestei înștiințări care s-a trimis. Agentul economic din Vatra Dornei trebuie sprijinit, trebuie încurajat, trebuie promovată posibilitatea investițiilor în acest municipiu, pentru că că numai așa se dezvoltă o comunitate. Altfel poate orașul va fi din ce în ce mai îmbătrânit și neatractiv și dumneavoastră trebuie să înțelegeți domnule primar că nimeni nu are nimic cu dumneavoastră personal, sub nici o formă. Dumneavoastră ați fost întrebat aici ca și poziție în ierarhia structurilor în primărie, pentru că sunteți numărul unu în primărie și sunteți cel mai important om în luarea deciziilor din această instituție. Și trebuie să aveți capacitatea, și sunt convins că o aveți, să luați deciziile cele mai importante și cele mai bune pentru întreaga comunitate. Că nu există oameni de o anumită parte, privații, și ceilalți. Nu există noțiunea asta nicăieri în lume. Nu luați aceste lucruri ca o chestie personală. Este ca o atitudine și o poziție luată din partea agenților economici că nu se poate să lăsați lucrurile să se întâmple și să constatăm că de fapt s-au produs. Este primăvară și până în toamnă, când vine frigul, cred că dumneavoastră veți găsi soluțiile cele mai bune să rezolvați problema”.