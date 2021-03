Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, prima agenţie de presă “românească, naţională şi autonomă”, sărbătoreşte la data de 27 martie 2021, 132 de ani de activitate.

De-a lungul timpului, AGERPRES şi-a îndeplinit datoria de onoare de a informa corect şi echidistant opinia publică, în prezent păstrându-şi aceeaşi misiune.

Aniversarea agenţiei este încununată de mesaje de felicitare din partea colaboratorilor şi partenerilor care au avut plăcerea de a le transmite. Mesajele au fost primite cu bucurie şi recunoştinţă şi sunt redate alăturat.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES înseamnă o echipă de oameni dedicaţi profesiei alese, care se implică cu succes în toate proiectele agenţiei.

AGERPRES mulţumeşte tuturor cititorilor, partenerilor şi clienţilor săi pentru încredere şi apreciere şi îi asigură că îşi va continua aceeaşi misiune de a informa prompt, corect şi obiectiv opinia publică.

În această zi festivă, ne bucurăm să urăm cu prietenie Agenției Naționale de Presă AGERPRES – La mulți ani, cu multe realizări!

Pentru Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, AGERPRES reprezintă o instituție publică prestigioasă pe plan național și internațional, care este de 132 de ani unul dintre pilonii societății noastre, aflată permanent în serviciul României și al românilor. Prețuim constata misiune îndeplinită zi de zi cu profesionalism de AGERPRES de a informa prompt şi obiectiv atât presa, cât și publicul și de a ne conecta în permanenţă la ştiri şi materiale jurnalistice de calitate.

AGERPRES și Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” împărtășesc o lungă istorie de colaborare și suntem mândri să fim partenerii dumneavoastră pentru toate evenimentele pe care le desfășurăm.

Astfel, dorim să vă mulțumim pentru promovarea constantă acordată activității Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și proiectelor pe care le susținem de aproape 60 de ani în Romnia și în lume și, de asemenea, să vă felicităm încă o dată pentru necesara, generoasa și prompta dumneavoastră abordare a importantelor manifestări culturale și sociale, susținută de-a lungul timpului.

Asigurându-vă de toată aprecierea și recunoștința pentru activitatea pe care o desfășurați,

Cu deosebită considerație,

Emil PANTELIMON

Manager Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”

AGERPRES înseamnă pentru noi un partener de comunicare a proiectelor culturale în care credem, pe care le-am dus prin toată țara, în Basarabia și Cernăuți. Încă de la prima colaborare, de la care se fac mai bine de șapte ani, ne-am dat seama cât de importantă este o agenție națională de presă, care să deschidă ușa și domeniului cultural. În vremuri în care redacțiile culturale nu mai există aproape în nicio instituție media, noi am găsit în AGERPRES un partener cu care nu doar am promovat personalități din lumea cinematografiei românești, dar am și pus la cale proiecte și inițiative care nu s-au oprit din a arăta lumii cât de mult contează cea de-a șaptea artă și marele ecran.

Am cunoscut AGERPRES în perioada directoratului general al lui Alexandru Giboi și ne-am dat seama cât de mult contează oamenii deschizători de drumuri, oamenii care lasă o bună măsură a lucrurilor, după ce își îndeplinesc datoria într-un anumit loc. Am fost susținuți încă din perioada în care eram cu toții reuniți sub numele Asociației Studenților Jurnaliști. Proiectele au crescut, au crescut ajutate și de sprijinul agenției, de răspunsurile pozitive și susținerea condiționată de profesionalism și pasiune.

Am continuat colaborarea și ne dorim, mai mult ca niciodată, ca Agenția Națională de Presă AGERPRES să rămână același reper media pentru toate generațiile, venind cu mesaje și campanii pentru tineri, pentru generațiile la care vrem cu toții să ajungem cu mesaje de bine. Poate că asta înseamnă o parte din viața agenției, din vitalitatea ei.

Aniversarea AGERPRES aduce, cu siguranță, relevanța momentului de concluzii și noi idei, noi pași în spațiul media. Transmitem întregii echipe gânduri bune și să nu uite de filmul românesc, alături de care am crescut (și) împreună. Încrederea și evoluția ne fac să mergem mai departe, prin oamenii AGERPRES și ARTIS.

Andrei Giurgia

Director Festival SFR / Asociația ARTIS

Suntem bucuroși să vă avem parteneri încă de la deschiderea Casei Artelor Dinu Lipatti, iar în această zi specială avem onoarea de a vă felicita pentru împlinirea celor 132 de ani de la înființare!

Apreciem eforturile și perseverența echipei AGERPRES pe care o felicităm, exprimându-ne gratitudinea pentru munca pe care o desfășoară, pentru abnegația de care dă dovadă și vă suntem recunoscători pentru susținerea și contribuția avută în cadrul evenimentelor derulate de către Casa Artelor Dinu Lipatti, în cadrul cărora ați fost întotdeauna un partener de încredere, serios și devotat actului cultural național. Sperăm ca împreună să continuăm colaborarea atât de benefică întru promovarea personalității de geniu a lui Dinu Lipatti precum și a Muzicii clasice românești!

Vă dorim „La mulți ani!” plini de realizări superbe ca și până acum și vă suntem mereu alături!

Cu drag și prețuire

Director Alice Barb

și Echipa Casei Artelor Dinu Lipatti

Dragi prieteni,

Vă mulțumim că în acești 132 de ani ați fost mereu lângă sportul din România.

Suntem recunoscători pentru modul în care ați transmis mereu publicului pasiunea și efortul sportivilor noștri, precum și pentru că ați reprezentat întotdeauna un factor de echilibru în prezentarea performanțelor lor.

Vă doresc să rămâneți în continuare una din principalele surse de informare corectă pentru cetățenii și instituțiile din țară, meticuloși și pasionați în ceea ce faceți, actuali și mereu prezenți la evenimentele noastre.

Comitetul Olimpic si Sportiv Român este onorat să aibă drept partener de comunicare Agenția Națională de Presă!

Vă așteptăm în continuare lângă noi, lângă performanțele sportivilor români la marile competiții, la antrenamente și în viața noastră de zi cu zi.

La Mulţi Ani, AGERPRES!

Mihai-Claudiu COVALIU, Președinte

În una dintre ultimele zile ale mandatului de președinte al Consiliului de Miniștri exercitat de Teodor Rosetti, la inițiativa ministrului său de Externe, Petre P. Carp, s-a înființat, la 27 martie 1889, Agenția Telegrafică a României. Era o epocă a unei modernizări fervente a României, în toate domeniile: politic, social, economic, cultural. Țara avea de recuperat un handicap istoric, în foarte multe privințe. De exemplu, prima agenție de presă din lume, Havas, strămoșul Agenției France Presse, fusese înființată în 1835, iar un agent al acesteia a venit, pentru prima oară în România, în anul proclamării Independenței României. Agenția înființată în 1889 a fost, dintru început, percepută ca o instituție națională, de interes public. De-a lungul celor 132 de ani, care au trecut de atunci, cu toate că a traversat perioade extrem de dificile, de război și dictatură, Agenția, oricum s-a numit, și-a făcut datoria de onoare de a informa cetățenii și, atunci când acest lucru nu a fost posibil în libertate, a păstrat documentele relevante, arhiva sa fiind un adevărat tezaur pentru istorici.

Pentru Muzeul Național al Țăranului Român, instituție ceva mai tânără, creată în 1906, Agenția Națională de Presă AGERPRES a fost și a rămas un partener privilegiat. De-a lungul îndelungatei noastre colaborări, am știut că putem avea încredere în profesionalismul jurnaliștilor de la AGERPRES și că evenimentele culturale pe care le oferim vor ajunge, întotdeauna, la cunoștința publicului, la timp și corect.

Cu speranța că timpul va păstra această legătură, urăm prietenilor noștri de la Agenția Națională de Presă AGERPRES La mulți ani!

Dr. Virgil Ștefan NIȚULESCU – Manager

Ceasurile aniversare sunt un prilej de mare bucurie și odată cu ele gândim retrospectivele și făurim viitorul. Prin noianul rezoluțiilor încercăm să răspundem, din nou, la întrebările “cine suntem” și “încotro ne îndreptăm?” – întrebări prin care ne definim.

Desigur, ar fi de prisos să încercăm să prezentăm în câteva rânduri o activitate atât de bogată precum cea a Agenției Naționale de Presă AGERPRES: de la începuturile sale, acum 132 de ani, la prezentul său – prezentul unei instituții care se bucură de recunoaștere și prestigiu internațional. De-a lungul a mai bine de un secol, ați susținut misiunea junalistică, căutând și apărând adevărul. lar astăzi, echipa AGERPRES continuă să documenteze și să așterne actualitatea în pagini de istorie – o muncă deloc ușoară, dar care va rămâne în folosul nostru și al generațiilor viitoare.

Am așadar deosebita onoare de a vă felicita pentru această neîntreruptă și neobosită activitate profesională și pentru serviciul pe care îl aduceți publicului. La mulți ani, AGERPRES! Într-un viitor prosper și plin de realizări, să continuați “să actualizați lumea!”.

Cu deosebita considerație,

Petre Gabriel Coveșeanu – Manager Teatrul Ion Creangă

„La mulți ani… de presă, AGERPRES! Te afli la peste un secol de informare în timp real și sursă bibliografică credibilă și de mare acuitate. Presa continuă să fie un barometru fin al echilibrului social, dincolo de simpla informare, iar adevărul trebuie enunțat și păstrat cu fiecare articol sau investigație publicată. De aceea a aparut AGERPRES, care a preluat ștafeta de la interbelicul RADOR”, Adrian Majuru, istoric, antropolog, publicist, director al Muzeului Municipiului București.

Despre AGERPRES

Istoria Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES începe la 27 martie 1889, când P. P. Carp, ministru de Externe la acea dată, semnează actul de naştere a Agenţiei Telegrafice a României, care difuza în ţară un „serviciu exact şi rapid al tuturor ştirilor de interes general sau special”. La mai puţin de o lună, Agenţia Telegrafică a României şi-a început efectiv activitatea, odată cu expedierea primei „telegrame”, pe 11 aprilie. Din 1921, Agenţia Naţională de Presă a avut o transmisie neîntreruptă de ştiri şi informaţii. În cei 132 de ani de activitate, AGERPRES şi-a menţinut rolul de a fi principala sursă de informare pentru cetăţenii şi instituţiile din ţară, dar şi cea mai importantă sursă de ştiri despre România, în exterior. AGERPRES își indeplinește misiunea de a informa prompt, corect și obiectiv și, totodată, din 1889, Agenția Națională de Presă scrie istorie în fiecare zi.

AGERPRES a primit în luna iunie 2019, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Elisabeta, statutul de Furnizor al Casei Regale a României.

AGERPRES mulțumește cititorilor și partenerilor pentru încredere și vă invită să urmăriți clipurile video de la linkurile: https://youtu.be/OidvfQyvZmQ, https://www.youtube.com/watch?v=wxcarDCtaYY