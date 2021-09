Astăzi dimineață, în spitalele sucevene erau internate 190 de persoane diagnosticate cu COVID și 19 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 599 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 98 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 12 pacienți sunt în zona tampon și 489 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 98 pacienți diagnosticați Covid-19, trei prezintă forme ușoare, 48 cunt cu forme medii ale bolii, 33 au forme severe și 14 prezintă forme grave și sunt internați în secția ATI (dintre aceștia 4 pacienți sunt ventilați non – invaziv și 4 intubați ventilați invaziv). Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această dată, de 320 paturi libere, din care 17 pentru pacienți Covid-19, 285 în sectorul non-Covid și 18 pentru zona tampon.

În unitățile de Terapie Intensivă de la Spitalul Județean și de la Spitalul din Rădăuți nu exista nici un pat disponibil pentru pacienți COVID. Nici la Spitalul Municipal din Cîmpulung nu era vreun pat liber pentru pacienți COVID. La Spitalul din Gura Humorului erau 4 locuri libere în sectorul COVID, iar la Spitalul de Boli Cronice din Siret 14. În total, Spitalul din Suceava dispunea de 320 de paturi libere, din care 17 pentru pacienți COVID, 285 în sectorul non-COVID și 18 pentru zona tampon. La nivelul județului erau 35 de locuri libere COVID și alte 35 pentru zona tampon.