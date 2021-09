Joi după amiază, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată, prin „112”, cu privire la faptul că patru persoane, respectiv un activist de mediu, doi cameramani și un localnic, au fost victimele unei agresiuni din partea mai multor persoane, în pădurea Dealu Negru, din zona comunei Panaci.

Poliția Suceava a transmis că având în vederea arealul extins al zonei au fost constituite, în regim de urgență, mai multe echipe de polițiști și jandarmi, iar în aproximativ 30 de minute s-a reușit reperarea în fondul forestier a activistului de mediu și a doi cameramani, localnicul reușind să părăsească singur zona împădurită și să se prezinte la sediul poliției.

Cele trei persoane identificate în fondul forestier au fost preluate de echipajele de poliție și conduse la sediul Poliției Municipiului Vatra Dornei.

Din audierile efectuate, s-a constatat că în cursul zilei de joi, 16 septembrie 2021, activistul de mediu și cameramanii s-au deplasat împreună cu un localnic în zona forestieră din proximitatea comunei Panaci, pentru a realiza un material video cu privire la posibile acte ilicite privind tăiri de arbori.

„În timpul activității, aceștia ar fi fost surprinși de mai mulți localnici din zonă pe terenurile forestiere private, iscându-se un conflict, care a degenerat, activistul și cameramanii fiind agresați de către celelalte persoane.

După inițierea activităților procedurale de audiere pentru stabilirea circumstanțelor producerii evenimentului, s-a solicitat exprimarea poziției procesuale a victimelor, prin depunerea plângerilor prealabile sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere.

În cursul zilei perecedente, niciuna dintre persoanele implicate nu a depus o plângere în acest sens, rezervându-și acest drept procesual, însă polițiștii din cadrul Poliției municipiului Vatra Dornei au continuat verificările din oficiu și au constituit un dosar penal, sub aspectul infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și distrugere.

Activitățile investigative și de cercetare penală au continuat și în timpul nopții, reușindu-se obținerea acordului declarat al unuia dintre cameramani, pentru efectuarea de cercetări cu privire la cele două infracțiuni.

Ulterior, polițiștii au identificat 5 persoane, care au participat la incident.

La acest moment, cele 5 persoane sunt în procedură de audiere la sediul Poliției municipiului Vatra Dornei, în paralel fiind continuate celelalte activități procedurale pentru administrarea probatoriului și dispunerea măsurilor procesuale, sub coordonarea unității de parchet competente.

Totodată, polițiștii din cadrul Biroului Delicte Silvice efectuează verificări în fondul forestier, pentru verificarea unor aspecte privind activități ilicite în domeniul silvic.

Pentru corecta informare a opiniei publice vom reveni cu informații cu privire la acest caz, precum și cu măsurile dispuse în urma activităților desfășurate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz”, a transmis Poliția Suceava.