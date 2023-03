În ultima perioadă, respectiv în datele de 23 februarie și 4 martie a.c, s-au desfășurat la Craiova și Cluj Napoca, două conferințe importante dedicate agriculturii ecologice în context european vizând în special provocările agriculturii ecologice în contextul noii politici agricole a Uniunii Europene. Organizate la inițiativa unor organizații regionale de profil, respectiv Bio Oltenia și Bioterra, acestea au reunit importanți factori implicați în acest domeniu, respectiv mediul universitar, clustere și organizații ale fermierilor, dar și factori de decizie politică și administrativă care au fixat viitoarele coordonate de dezvoltare a acestui domeniu. Conferințele s-au desfășurat la sediul universităților din Craiova și Cluj Napoca (UASMV), conferința de la Cluj având și un pronunțat caracter internațional.

Printre participanți, la Craiova, s-au numărat experți și specialiști din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ADR Sud Vest Oltenia, Consorțiul de Clustere Inter-Bio, CRFIR Sud Vest Oltenia, Universitatea din Craiova, Camera de Comerț și Industrie Dolj, Direcțiile pentru Agricultură județene din Regiune, IPA SA Craiova, Mișcarea Română de Calitate, Clubul Fermierilor Români.

De asemenea, în cadrul conferinței internaționale de la Cluj Napoca au participat: Hunor Kelemen – vicepremier al României, Serghei Minasyan – ambasadorul Armeniei în România, europarlamentarii Iuliu Winkler și Daniel Buda, Antal Szabolc Barabasi – secretat de stat MADR, Lorand Fulop – secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Cornel Cătoi – rectorul USAMV Cluj, Miklos Nagy – președinte Bioterra precum și fermieri din România, Ungaria, Slovacia, Serbia și Armenia.

La ambele conferințe Universitatea Spiru Haret a fost reprezentantă de dl. Costin Lianu, prorector și președinte al Asociației și consorțiului de clustere Inter-Bio, din care fac parte atât Bio Oltenia cât și Bioterra.

“Un numitor comun al ambelor conferințe este preocuparea atât a structurilor asociative cât și a mediului academic de a oferi soluții la provocările cu care se confruntă fermierii ecologici. S-a dezbătut planul de acțiune în domeniu, constatându-se ca în prezent nu există formulate decât anume obiective fără a se indica instrumente naționale de sprijin, altele decât regimul de subvenții. Am remarcat, de asemenea, că la Cluj Napoca a fost prezent ministrul de resort din Ungaria prezentând un plan mult mai ambițios în domeniu decât al nostru. Ungaria are o țintă de conversie a suprafețelor agricole în regim ecologic de 10% din suprafață până în anul 2030, față de mult mai modesta țintă a României de 5,8%. Se vorbește de caravane prin țară privind planul strategic național în domeniu agricol dar planul de acțiune în domeniul agriculturii ecologice pare a fi neglijat. Nu știm dacă elemente esențiale din plan, precum procesarea în țară, educarea consumatorilor, dezvoltarea unui sistem de cunoștințe și informații în domeniul-AKIS ecologic, finanțarea cercetării, dezvoltarea achizițiilor publice verzi, etc sunt clare ca indicatori și finanțări. Pe de alte parte mulți fermieri s-au plâns că la subvențiile cuvenite sunt întârzieri de plată”, a declarat conf.univ. dr. Costin Lianu, președinte Inter-Bio și prorector USH.

Universitatea Spiru Haret și Inter-Bio desfășoară în prezent mai multe proiecte cu finanțare europeană în programele Horizon Europe, Digital European Program și COSME dedicate fermierilor și procesatorilor în regim ecologic și agro-ecologic (OrganicTarget4Eu, Agroecology-Transect, WeH si Prosme-EEN) fiind printre cele mai dedicate centre academice și de cercetare din țară în acest domeniu. În plus, universitatea Spiru Haret sprijină concomitent mișcarea One Health, o singura sănătate, fiind membră activă a asociației cu același nume precum și al clusterului AngioNET dedicat zonei medicale.

”Suntem preocupați de unirea eforturilor mișcării fermierilor ecologici cu lumea medicală fiind convinși că prin aceste sinergii contribuim la creșterea educației românilor în vederea prevenirii bolilor și a consumului sănătos de alimente” a adăugat Costin Lianu.