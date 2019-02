Ni se intampla tuturor sa avem cate o zi proasta in care nu avem chef de nimic, suntem apatici si nici nu vrem sa stam de vorba cu nimeni. In general, daca aceste stari sunt trecatoare si au o intensitate scazuta, mai ales daca poti sa iti revii destul de repede este in regula. Problema apare atunci cand aceste simptome incep sa se transforme in semne de anxietate si de depresie.

Important este ca atunci cand identifici aceste stari, sa nu le lasi sa te acapareze si sa iti strice intreaga zi. De aceea ai nevoie sa stii ca poti sa aplici cateva metode care te pot binedispune instant.

Iata 7 feluri in care iti poti insenina rapid ziua:

1. Vorbeste cu cineva despre cum te simti

Daca ai o zi in care te simti foarte trist si nu ai chef sa faci absolut nimic din ce ti-ai propus, atunci nu te inchide si mai mult in tine si gaseste un prieten apropiat cu care sa vorbesti despre tot ceea ce ai pe suflet. Te vei simti mult mai bine atunci cand te vei elibera de gandurile negative.

2. Aplica metode de relaxare

Este bine sa cunosti cateva metode si tehnici de relaxare pentru a le putea pune in practica atunci cand nu ai o zi tocmai buna. Ce poti face mai exact? Sa asculti muzica de relaxare, sa meditezi sau sa aplici o metoda prin care rostesti de mai multe ori un cuvant si te concentrezi doar pe el. Vei vedea ca, daca aplici corect metodele de relaxare, starea ta se poate imbunatati semnificativ.

3. Mananca prajitura ta preferata

Cui nu ii plac prajiturile? Mai ales atunci cand nu avem o stare foarte buna acestea ne pot ajuta sa ne simtim mai bine si ne pot revigora. Alege prajitura ta preferata sau daca vrei sa incerci ceva nou, poti sa pregatesti fursecuri fragede dupa urmatoarea reteta VIDEO.

4. Fa miscare

Sportul este recomandat atunci cand vine vorba atat de sanatatea fizica, cat si cea psihica. Asadar, daca ai o zi mai proasta, poti sa iesi in parc sa faci jogging sau sa faci diferite exercitii. Important este sa obosesti si sa transpiri pentru ca miscarea sa aiba un efect asupra starii tale.

5. Interactioneaza cu animalele

Se spune ca este benefic sa ai un animal de companie pentru ca acestea iti pot influenta starea de spirit fara sa iti dai seama. Asadar, chiar daca nu ai un animal de companie, nu ezista sa mergi la o prietena care are, ori poti mangaia primul catelus care iti iese in cale pe strada. Acest lucru te poate binedispune automat.

6. Da drumul la muzica si danseaza

Muzica este un remediu pentru orice stari negative pe care le poti avea. Atunci cand dansezi, la nivelul creierului se produce mai multa serotonina, care este hormonul fericirii. Asa ca nu mai astepta, da drumul la muzica ta preferata si incepe sa dansezi si chiar sa si canti.

7. Uite-te la comedii sau filmulete amuzante

Pentru ca finalul zilei sa il inchei tot intr-o maniera vesela, cel mai bine te uiti la o comedie sau la filmulete amuzante. Acestea te vor face sa razi si instant vei uita de ziua proasta pe care o ai. O alta varianta ar fi sa citesti bancuri amuzante. Sigur iti va reveni buna dispozitie.

Sursa: http://woman2woman.ro