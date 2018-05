Cine a zis ca femeile cu parul scurt nu isi pot face usor coafuri inedite? Poti arata tot timpul altfel, chiar daca ai parul scurt. Important e sa fii creativa sau sa gasesti surse de inspiratie.

Asadar, poti sa te consideri din start o norocoasa, daca ai ales sa ai parul scurt. Acest lucru iti ofera nenumarate avantaje.

Parul scurt se spala usor, nu se ingrasa prea repede, nu necesita coafuri complexe si o ingrijire speciala iar parul va arata in general mai sanatos, decat cel mediu sau lung. Parul fin si delicat arata mult mai bine cu o tunsoare scurta, decat lasat lung. Vei fi mai feminina si mai sexy cu o coafura ideala pe un par scurt.

Te-ai decis sa-ti tunzi parul, din comoditate sau vrei sa-l donezi pentru o cauza nobila? Nu trebuie sa te stresezi ca nu vei mai avea cum sa-l aranjezi, ca atunci cand il aveai lung.

Iata trei coafuri la moda si extrem de sexy pentru parul scurt, din care te poti inspira:

Coafura baieteasca

O coafura des intalnita, atat la vedetele noastre, precum Adelina Pestritu ori Giulia, cat si la cele internationale, ca Rita Ora sau Miley Cyrus este cea baieteasca, maxim stilizata. Cu bretonul filat usor la varfuri, bine fixat pe frunte sau pe o parte, cu produse de styling, gel sau ceara de par, vei arata precum o vedeta de Holyood. Pentru un look impecabil iti mai trebuie un machiaj potrivit si o pereche de cercei candelabru.

Bob scurt cu bucle

Tunsoarea bob e foarte la moda si in acest an. Se poarta, in special cu parul texturat, buclat rebel. E la moda bobul, cu parul lung in fata spre barbie, coafat cu bucle mari, intr-o parte, iar partea cealalata a parului bine aranjata dupa ureche. Putina spuma si un ondulator sunt toate ingredientele de care ai nevoie pentru o astfel de coafura. Astfel de bucle sunt fermecatoare, iar coafura sexy si extrem de feminina.

Coafura jucausa cu bretonul lung

Ca si in urma cu cativa ani, si acum se poarta tunsoarea scurta cu breton lung. Poti alege cu incredere o astfel de coafura, realizata printr-o tunsoare asimetrica, stilizand putin bretonul la varfuri, cu ceara si fixativ pentru volum. Parul trebuie musai separat prin carare pe o parte. Este o coafura ce poate fi purtata, chair si de doamnele trecute de prima tinerete.

