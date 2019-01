Ai aflat veștile bune de la Iulius Mall Suceava? S-a dat startul maratonului promoțiilor de iarnă. Dacă ești pasionat de shopping și iubești reducerile, te invităm să te bucuri de oferte de până la 80% în magazinele tale preferate.

Ai început anul cu dorința de a-ți îmbogăți garderoba cu piese în tendințe? Atunci ai la dispoziție promoții irezistibile în magazinele cu articole vestimentare. Îți vei putea cumpăra toate ținutele la care ai visat întregul sezon, la prețuri mult mai mici. Nu uita să incluzi în itinerariul tău H&M, C&A, LC Waikiki, Pimkie, Motivi, Terranova, Lee Cooper, Various Brands, Kenvelo, Bigotti, Junker, Daioro, dar și celelalte branduri de unde îți poți alege outfit-uri pentru stilul tău, la prețuri cu până la 70% mai mici.

Și pentru prichindei sunt reduceri, de până la 50% la Noriel, Dinoland și Deluxe Cards, iar ofertele continuă și în celelalte locații de profil.

Acum este momentul să-ți completezi colecția de genți și pantofi cu articolele care ți-au făcut cu ochiul întregul sezon. CCC afișează prețuri mai mici cu până la 70%, Office Shoes are discounturi de până la 60%, iar articole la jumătate de preț se găsesc la Deichmann și Salamander. Oferte sunt în majoritatea magazinelor cu articole de marochinărie.

Dacă ești pasionat de bijuterii și accesorii, ai motive în plus să vii la cumpărături în Iulius Mall Suceava, pentru că magazinele de specialitate au promoții de nerefuzat, de până la 50%. Și trusa de cosmetice poate fi îmbogățită cu noi produse, la prețuri atractive. Sephora are discounturi între 30 și 80%, iar celelalte locații de profil se întrec în promoții ispititoare.