Educația copiilor este o provocare pentru fiecare părinte în parte, dar și pentru profesori, motiv pentru care dorim sa venim în întâmpinarea și susținerea acestora. Știm din experiență că adulții vor să-și “echipeze” cât mai bine copiii pentru viitor și pentru viață în general, înțelegem foarte bine această nevoie și suntem convinși că vine din iubire.

Ce își doresc copiii încă de când sunt mici? Să experimenteze cât mai mult, curiozitatea lor fiind neobosită, la fel ca și mintea lor, absolut pregătită de orice provocare. Se știe că adolescența vine la pachet cu o încăpățânare a tinerilor pentru a demonstra și a se exprima. Vă invităm să vă susțineți copilul în dezvoltarea pentru generația și societatea lui, iar un prim pas este studiul în altă țară. John Leggott College, în parteneriat cu Mirunette Education, își deschide porțile pentru voi, iar noi vă așteptăm să pășim împreună către un alt nivel al educației.

Ne dorim să le oferim platforma necesară care să îi provoace, să îi ajute să se descopere și să se exprime folosindu-și capacitățile și calitățile. Suntem bucuroși să anunțăm startul unui nou concurs de burse: John Leggott College Marea Britanie 2019.

Concursul nostru se adresează tinerilor de clasa a X-a, care au împlinit 16 ani și își doresc să studieze ultimii doi ani de liceu la o școală importantă din Anglia. Oferim viitorilor adulți posibilitatea să își împlinească un vis si ii invităm pe cei pregătiți pentru o nouă etapă a studiilor, la un alt nivel, să intre în concurs și să câștige una dintre cele 3 burse parțiale de studii, ce acoperă 50% din taxa de școlarizare!

Cum se desfășoară concursul?

Vor fi două etape: examen scris la limba engleză, pe 8 iunie 2019 , iar câteva zile mai târziu un interviu Skype cu o comisie de evaluare a Colegiului John Leggott. Ambele etape vor avea loc în București, la sediul Mirunette Education.

, iar câteva zile mai târziu un interviu Skype cu o comisie de evaluare a Colegiului John Leggott. Ambele etape vor avea loc în București, la sediul Mirunette Education. Înscrierea se realizează prin completarea unui formular de pe site-ul Mirunette . Toate informațiile despre John Leggot College se găsesc pe site-ul nostru, dar și informații despre cazare, taxa de studiu și alte costuri.

. Toate informațiile despre John Leggot College se găsesc pe site-ul nostru, dar și informații despre cazare, taxa de studiu și alte costuri. Vă puteți î nscrie la concurs până pe 6 iunie 2019 !

până pe ! Copiii se vor bucura de burse o dată cu începerea studiului în UK, septembrie 2019.

De ce este benefică o astfel de experiență pentru copilul dumneavoastră? Noi considerăm că generația Alfa necesită o educație Alfa. Studiile au demonstrat că tinerii trăiesc într-o societate în care revoluția tehnologiei chiar are un impact direct asupra viitorului lor. Sunt mult mai competitivi și au alte necesități pentru a-și satisfice acest impuls nativ. Majoritatea, fiind încurajați și susținuți de tehnologie, simt o nevoie viscerală să depășească barierele și să treacă granițele. Tocmai de acea venim în susținerea lor, practic ce moment mai bun să se testeze și pregătească pentru marea călătorie pe care și-o doresc, dacă nu acum, în pragul examenului de maturitate?

Piața muncii lucrează non stop să se adapteze la cerințele noii generații (ex. La începutul lunii Mai 2019, oficial, cuvântul “Influencer” a fost introdus în dicționarul englez) și considerăm de datoria noastră, susținătorii educației, dar și de datoria părinților, să ne adaptăm lor. O generație a creativității și dependentă de toate formele de comunicare, credem că își va pune bazele evoluției lor pe un sistem 4C: Călătorii, Cunoaștere, Creativitate și Comunicare.

În încheiere dorim să prezentăm părerea sinceră a celor de la John Leggott College, în legătură cu tinerii din România înscriși de Mirunette Education în concursurile anilor precedenți și cum văd ei lucrul cu aceștia.

“That’s great – love my Romanian students , they are so hardworking, charming and really get involved in college life and the community.” – Arran Quickfall (International Recruitment Manager)