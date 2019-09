Marketingul si publicitatea pe internet sunt o parte integranta a conducerii unei afaceri mici, o parte foarte importanta care ar trebui sa contribuie la succesul noului tau start-up. Iar in intreaga lume, aceasta este o parte de care multi proprietari de mici afaceri se ocupa singuri.

Este nevoie totusi de cunostinte si deprindere pentru a putea genera rezultate adevarate din promovarea online. Proprietarii ar putea avea nevoie de cursuri de specializare in marketing digital – in special, modalitatile de publicitate bazate pe plata per click sau optimizarea pentru motoarele de cautare. Desigur, exista si modalitatea de a te promova, fiind autodidact si invatand din tutoriale, de pe internet. Insa, spune Cathy Petersen, director de marketing la o companie de marketing digital cu sediul in Viena, acest lucru s-ar putea sa te coste bani si timp, factori seriosi care pot schimba metrica succesului pentru afacerea ta.

„Exista o multime de resurse bune pentru oamenii care abia incep”, spune Petersen. Insa toate acestea necesita dedicare si bugete de testing. Asadar, cum ar fi mai bine oare? Sa incerci tu singur sa iti rezolvi problemele cu acest domeniu sau sa externalizezi acest serviciu la o agentie de specialitate?

Unii specialisti considera ca ar putea avea mai mult sens ca aceasta sarcina tehnica si destul de greoaie sa fie externalizata unui consultant sau unei agentii, mai ales la inceput, atunci cand proprietarii afacerii trebuie sa se dedice lucrului cu clientii sau dezvoltarii produselor si serviciilor lor.

De asemenea, daca au angajati, proprietarii ar putea sa se asigure ca unul dintre angajatii lor are timp si cunostinte pentru a face aceasta munca. Aceasta este si ea o solutie.

Care este cel mai bun raspuns insa? Daca ai un start-up te ocupi intern de promovare sau alegi o agentie?

Cel mai simplu este sa testezi optiunile. Cauta costurile cele mai bune. Spre exemplu, pentru o campanie gandita sa iti obtina vizibilitate intr-o anumita zona sau pozitionare fruntasa pe o anumita cautare online, cat te va costa daca o faci singur? Testeaza pentru cateva luni si vezi care sunt rezultatele obtinute. Insa nu uita sa iei in calcul si timpul investit, pentru a te specializa si pentru a seta si optimiza campaniile.

Apoi alege o agentie. Vezi ce cheltuieli necesita aceasta optiune si care sunt rezultatele. Vor fi diferite cu siguranta, iar tu vei putea sa compari si sa-ti dai seama care optiune e mai buna. Desigur, in cadrul unei agentii, vor exista mai multi oameni, fiecare specializat pe o anumita latura din marketingul online, toti dedicati proiectului tau.

Insa asta vine si cu anumite costuri suplimentare. Insa, gandeste-te la toate metodele de promovare disponibile online la momentul actual: Facebook Ads, publicitatea pe Google care licitarea pentru anumite cuvinte cheie si afisarea anunturilor sponsorizate, optimizarea pentru motoarele de cautare, promovarea prin email marketing si alte zeci de instrumente.

Te vei putea ocupa singur de toate acestea? E o intrebare la care trebuie sa iti raspunzi inca de la inceput. Asta deoarece publicitatea online trebuie sa fie un angajament continuu daca vrei sa fie si eficienta. Unele companii angajeaza consultanti de marketing digital pentru a face fata acestei sarcini, in timp ce altele se bazeaza pe programe de analiza, inclusiv Google Analytics si gestioneaza totul intern.

Daca proprietarii nu sunt multumiti de rezultate, atunci pot cauta diferite modalitati de a obtine publicitate mai eficienta, astfel apeland la o agentie. Insa in acest caz risti deja sa fi investit o anumita suma in testele tale, iar actualele cheltuieli cu agentia sa nu ti le mai poti permite.

Pana la urma, raspunsul este intotdeauna la tine. Incearca sa vezi ce e mai bine pentru afacerea ta si sa urmaresti intotdeauna eficienta fiecarei decizii. Doar asa vei alege ce iti va aduce profit pe termen lung.