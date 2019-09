Nu mai este demult un secret faptul ca Qatar a castigat dreptul de a gazdui Cupa Mondiala din 2022 si asta s-a intamplat in urma votului din anul 2010. Turneul va incepe pe 21 noiembrie, cu finala pe 18 decembrie – ziua nationala a Qatarului, acest lucru fiind anuntat deja pe numeroase site-uri din intreaga lume.

In momentul in care a fost lansata emblema, a fost organizat un adevarat eveniment. Acesta a fost proiectat pe o serie de cladiri istorice importante din Qatar, precum si in multe alte tari la exact ora 20:22 din Quatar pentru a semnifica data campionatului. Qatar va fi de asemenea si prima tara din Orientul Mijlociu care va gazdui jocurile de la Cupa Mondiala.

Cat despre emblema acestui eveniment, s-a discutat multa vreme inca de la aparitie si s-a incercat sa se gaseasca o explicatie pentru semnificatia acesteia. Intrebati, iubitorii de fotbal au catalogat-o ca fiind frumos lucrata, relevant din punct de vedere cultural si bine gandita. Volumul de gandire si concentrare pe relevanta culturala din spatele emblemei ar trebui sa fie de apreciat, deoarece este un moment foarte special pentru aceasta tara.

Desigur, explicarea procesului care sta in spatele logo-ului si a branding-ului in general este standard pentru majoritatea companiilor in ziua de azi, insa logo pentru Cupa Mondiala de la Qatar din 2022 merita analizat mai mult pentru a descoperi ceea ce semnifica.

Ce se ascunde in spate logo-ul Qatar 2022?

Potrivit FIFA, emblema a fost un proiect comun intre designerii interni si studioul de design portughez Unlock, care a facut referire la toate elementele, de la dunele de desert si imbracamintea traditionala, la curbele Trofeului Cupei Mondiale FIFA. Este prima emblema a Cupei Mondiale FIFA care a mers pe deplin pe o forma 3D.

FIFA subliniaza, de asemenea, modul in care „curbele inclinate” ale noului logo reprezinta miscarile dunelor de nisip din desert gasite in toata tara. Detaliile florale ale designului reiese din broderia gasita pe saluri purtate de obicei in regiunea araba si din Golf.

Supra-analizarea emblemei Qatar 2022

Multe persoane au discutat despre faptul ca organizatorii au decis de fapt sa supracomplice un logo important. In urma analizarii lui mai detaliate s-ar spune ca este asemanator cu celebrele si multifunctionalele panglici realizate pentru campaniile in lupta pentru cancer, modelele sale florale arata foarte generice sau mai apropiate de modelele Damask in stilul european. Pe scurt, nu are o legatura clara cu fotbalul sau cu campionatul si consta in prea multe noduri diferite si referinte care nu sunt suficient de proeminente pentru a fi intelese la prima sau chiar la a doua vedere. Desigur ca, multe dintre referintele culturale nu vor fi inteles de catre cei care nu sunt familiarizati cu cultura golfului, desi aceasta este o modalitate excelenta de a le-o prezenta oamenilor, logo-ul nu subliniaza sau nu cuprinde aceste referinte suficient pentru ca strainii sa invete intr-adevar despre obiceiurile si traditiile tarii.

In concluzie, emblema Cupei Mondiale din 2020 nu arata rau, fiind creata pentru a sublinia elementele istorice si culturale ale tarii, aducand in acelasi timp o nota inovatoare cu optiunea sa 3D.