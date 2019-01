Vedeta Antena 1, Dan Negru (47 de ani), munceşte din greu pentru cei doi copii, Bogdan (7 ani) şi Daria (9 ani). Şi-a propus să le construiască un adevărat imperiu imobiliar şi chiar are fler de afacerist, căci i-a mers de minune şi în anii în care criza financiară îi sufla în ceafă. Acum, Dan înalţă un alt bloc de birouri, în Bucureşti. Al patrulea, în zece ani, potrivit click.ro.

Fotoreporterii Click! l-au surprins, sâmbăta trecută, pe un ger de crăpau şi pietrele, în timp ce analiza fundaţia, pe un teren din zona Ştirbei Vodă, din Capitală. Nu era singur, ci însoţit de partenera lui de viaţă, Codruţa, de profesie medic stomatolog, ea fiind responsabilă cu amenajările interioare ale clădirilor. În 2009, Negru se mândrea cu primul bloc, din Zona Mall Vitan, cu o suprafaţă de 1.300 mp/, închiriat de celebrul proprietar, la acea vreme, cu 12 euro/mp, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/aici-isi-tine-dan-negru-averea-isi-construieste-al-patrulea-bloc