Asociaţia Judeţeană de Fotbal Suceava va organiza pentru al patrulea an consecutiv un campionat de futsal la nivelul judeţului Suceava. Competiţia este destinată celor 36 de formaţii care evoluează la nivelul Ligii a IV-a şi Ligii a V-a şi va debuta în ultimul weekend al lunii ianuarie. Termenul limită de înscriere în competiţie este 20 ianuarie, iar pentru a avea drept de joc în campionatul de futsal, echipele trebuie să fie afiliate la Asociaţia Judeţeană de Fotbal Suceava, iar jucătorii trebuie să aibă viza anuală AJF pe 2017. Jocurile se vor desfăşura în sistem turneu, pe zone geografice, urmând ca la începutul lui martie să aibă loc turneul final în sala Liceului Sportiv din Suceava.

”Campionatul Judeţean de Futsal merge mai departe. E un bonus pentru echipele din judeţul nostru, care au astfel ocazia să intre în formă în perspectiva sezonului de primăvară. Cred că primele trei ediţii s-au bucurat de un real succes, competiţia a devenit una de tradiţie, iar în acest an mizăm din nou pe 20 de echipe participante. În prima fază vom organiza patru turnee zonale cu câte cinci echipe, primele două clasate urmând să se califice la turneul final. Zilele viitoare vom anunţa şi sălile care vor gazdui turneele zonale”, a precizat preşedintele AJF Suceava, Ciprian Anton.

Meciurile se vor desfăşura pe parcursul a două reprize a câte 20 de minute, respectând legile jocului de futsal, fiecare echipă participantă urmând să fie formată dintr-un portar şi patru jucători de câmp. Fiecare formaţie poate miza pe un lot de maximum 20 de persoane, format din 16 jucători de câmp, doi portari, un antrenor, plus un delegat. Primele trei ediţii au fost câştigate de Bucovina Rădăuţi (2015), Viitorul Adâncata (2016) şi Viitorul Liteni (2017).