Luna aceasta, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava va derula un singur program gratuit de formare profesională. Este vorba despre un curs de competențe de comunicare în limba oficială. La cursul de la Suceava vor participa 28 de persoane. La nivel național, 1.010 persoane vor participa la 67 de programe gratuite de formare profesională organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

