Ajungem MARI, cel mai mare program educațional național care sprijină 3000 de copii și tineri din sistemul de protecție şi din medii defavorizate, a organizat prima Gală de premiere a oamenilor care s-au implicat activ în educația copiilor vulnerabili, cu prilejul aniversării a 10 ani de activitate.

În tot acest timp, prin intermediul programului, au fost mobilizaţi peste 10.000 de voluntari care şi-au dedicat timpul, cunoştinţele şi energia în sprijinul copiilor şi tinerilor instituționalizați, pentru ca ei să aibă mai multe şanse la o educaţie potrivită, acces la un job decent şi să fie capabili să se descurce singuri în momentul în care ies din sistem.

„Când am pornit Ajungem MARI nu îmi imaginam cât de buni pot fi oamenii. Am vrut doar să le aduc copiilor niște chipuri luminoase, care să-i încurajeze, să-i inspire și să le dea speranță. Ce mă bucură cel mai mult e că spiritul Ajungem MARI transcende modulele noastre de voluntariat și campaniile de fundraising, iar oamenii devin mai buni, mai generoși, mai implicați în comunitatea lor. Așa cum și copiii vulnerabili devin mai buni, mai corecți, mai atenți cu cei din jur, învățând de la voluntari. Cea mai mare împlinire este când tinerii noștri devin ei înșiși voluntari, dobândind abilitățile necesare și împăcându-se cu ei și cu povestea lor. Trebuie să fii destul de bine cu tine ca să dăruiești din energia ta”, a spus în deschiderea Galei Iarina Taban, fondatoarea şi preşedintele Ajungem MARI.

O aniversare a inimilor bune

În cadrul Galei Ajungem MARI, organizate la Teatrul de Comedie din București, au fost premiaţi voluntari care au avut impact în organizație, companii partenere și personal din Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, oameni cu inimă mare care au mobilizat comunități întregi și au pus umărul la creşterea şi susţinerea copiilor vulnerabili.

„Felicit Ajungem MARI nu doar pentru anii pe care i-a împlinit, numărul mare de copii pe care i-a ajutat și de voluntari pe care i-a adunat. Ci mai ales pentru impactul emoțional pe care l-a adus copiilor din sistem și care poate fi greu cuantificat. Felicit și Direcțiile de Asistență Socială care au fost deschise la această colaborare și au înțeles că prin parteneriatul cu această organizație pot aduce un plus copiilor, un model în viețile acestora, pe care poate nu-l găseau altfel în jurul lor. Dați un exemplu că voluntariatul în România este important și poate avea un viitor”, a spus Nicolae Gabriel Gorunescu, Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

„Noi la OLX, Storia și Autovit.ro avem în comun dorința de a face bine. Atunci când ești mic, la ziua ta de naștere inviți prietenii speciali. Îmi place să cred că suntem aici, la aniversarea de 10 ani, la petrecerea cu cei mai apropiați prieteni Ajungem MARI, pentru că am ajuns în punctul în care să fim foarte apropiați. De câteva luni, tot spunem povești despre copiii instituționalizați și voluntarii care își iau din timp, dar mai ales o bucățică din suflet ca să dea mai departe. Despre oameni care în fiecare zi schimbă câte ceva. Ne bucurăm enorm că avem ocazia să fim alături de voi. Vă încurajăm să continuați să faceți cel puțin ce ați făcut până acum, pentru că în fiecare zi, credeți-ne, se vede din afară cum schimbați lumea”, a povestit Andreea Oancea, Brand Manager OLX, din cadrul OLX Group, partenerii principali ai Galei.

Gala a fost prezentată de Claudiu Șerban, antreprenor, cu o experiență vastă în industria de media, fundraiser și ambasador Ajungem MARI, și Aurora Păunescu, actriță, fost voluntar, profesoară de actorie și trainer în taberele Ajungem MARI.

De la premiere până la momentele artistice, numitorul comun al Galei a fost Binele. Împreună cu partenerii de la Fundația Sfântul Dimitrie și Maricica Lădaru, logoped și ventriloc, Ajungem MARI a organizat o scenetă la care au participat copii din medii defavorizate din București, în semn de mulțumire pentru ajutorul oferit de voluntari.

Gala s-a încheiat cu un concert susținut de Doru Pușcașu și Flaminia Nastai, membrii trupei Om la lună. Piesa de rezistență a evenimentului a fost tombola cu premii și surprize oferite de parteneri. Fondurile strânse se vor transforma în experiențe pentru copiii și tinerii instituționalizați.

Binele care îndeplinește visuri și schimbă viețile copiilor instituționalizați

Misiunea Ajungem MARI este să ajute copiii instituționalizați să devină adulţi responsabili, independenţi şi fericiți. O misiune aproape imposibilă, care a pornit acum un deceniu, cu fonduri 0, dar organizația a reușit să o transforme în realitate.

„M-am alăturat Ajungem MARI acum 7 ani, implicându-mă în activitățile cu copiii de la Recas. Ulterior, am ales să ajut mai mulți tineri, care urmau să părăsească sistemul de protecție, să-și croiască un drum cu mai puține obstacole. Unul dintre ei este Sorin, un tânăr cu mult potențial. Cu răbdare și atenție, încurajându-l mereu, i-am câștigat încrederea. Dar și el a prins încredere în forțele proprii și a înțeles că merită să fie iubit. Mă bucur enorm că am devenit pentru el o a doua familie”, a povestit Mihaela Bozdog, voluntar Ajungem MARI Timiș.

În 10 ani de fapte bune, Ajungem MARI a înregistrat peste 520.000 de ore de voluntariat și a sprijinit constant 3.000 de copii și tineri vulnerabili prin rețeaua de voluntari.

„Mai presus de cifre, am adunat în aceşti ani iubire, râsete, speranţe şi reuşite. Am schimbat destinele a sute de copii și tineri mai puțin norocoși şi am strâns în jurul nostru o comunitate a oamenilor cu inimi mare, care au crezut în visul nostru şi în puterea copiilor de a lupta pentru un viitor mai luminos”, a transmis Ana Cristache, Director General Ajungem MARI.

Gala Ajungem MARI a fost organizată cu sprijinul OLX Group (OLX, Storia și Autovit.ro), partenerii principali, Mapei România, Rose Mary, Carpatina, Davo Pro Company, Eco Synergy, Domeniile Blaga, Hama, Ganesha Caffe, Zelato, Zexe Braserie, Therme București, CEWE, Saint Roastery, Sello, Mokko, designerul Laura Olaru, Teatrul de Comedie. Deliciile evenimentului au fost asigurate de Băcănia cu Povești.

Premianţii Galei Ajungem MARI – 10 ani de fapte bune sunt:

Prima generaţie de voluntari: Liviu Ştefănescu, Ioana Ciuhan, Ina Cristea;

Liviu Ştefănescu, Ioana Ciuhan, Ina Cristea; Voluntari mentori pentru tineri: Florentina Ramona Bălaşa, Mihaela Bozdog, Ilinca Sibişteanu-Ghiţă, Mihaela Stoica;

Florentina Ramona Bălaşa, Mihaela Bozdog, Ilinca Sibişteanu-Ghiţă, Mihaela Stoica; Voluntari cu impact în organizaţie: Sanda Ţîrcă, Cristian Dumitru, Cătălina Agafiţei, Maria Onu;

Sanda Ţîrcă, Cristian Dumitru, Cătălina Agafiţei, Maria Onu; Voluntari fundraiseri cu rezultate deosebite: Roxana Irinei, Ion Badea, Gabriela Donose;

Roxana Irinei, Ion Badea, Gabriela Donose; Coordonatori cu impact în organizaţie: Anca Nan, Simona Ştefănescu, Oana Ristea, Erika Nistor, Cătălina Ene;

Anca Nan, Simona Ştefănescu, Oana Ristea, Erika Nistor, Cătălina Ene; Coordonatori omniprezenţi şi mereu prezenţi: Iuliana Baciu Ersen, Adriana Costin, Alina Şandor;

Iuliana Baciu Ersen, Adriana Costin, Alina Şandor; Parteneri de fapte bune – Companii cu Binele în ADN: Asociaţia Onekind – proiectul Galantom, United Way, Conectys Serv Telecom, LSEG Foundation;

Asociaţia Onekind – proiectul Galantom, United Way, Conectys Serv Telecom, LSEG Foundation; Parteneri de fapte bune – DGASPC: DGASPC Timiş, DGASPC Iaşi, DGASPC Sector 1, Bucureşti;

DGASPC Timiş, DGASPC Iaşi, DGASPC Sector 1, Bucureşti; Parteneri de fapte bune – Centre private: Fundaţia Sfântul Dimitrie – centru de zi, Casa Iosif – Ansamblul Social Creştin Măgurele, Fundaţia Umanitară Chosen – Casa Olarului Timişoara.

Despre Ajungem MARI

Ajungem MARI este cel mai mare program naţional care susţine pe termen lung copiii şi tinerii instituţionalizaţi şi din medii defavorizate să devină adulţi responsabili, independenţi şi fericiți. Peste 3.000 de copii sunt sprijiniţi educațional, moral și emoțional de o echipă de 1.400 de voluntari, în Bucureşti şi 24 de judeţe din ţară. Mai multe informații despre organizație și proiectele desfășurate puteți citi aici pe www.ajungemmari.ro.