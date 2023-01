O banală durere de măsea s-a transformat într-o luptă pentru supraviețuire. Un tânăr de numai 20 de ani din Vaslui a aflat că suferă de cancer limfatic după o vizită la dentist.

,,Am crezut că totul vine de la un molar de minte ce dădea să iasă. Nu m-am panicat, am început să iau calmante pentru a opri durerea, dar a devenit insuportabilă. Am fost operat pentru a fi extras acel dinte, dar ajuns acasă au reapărut durerile și am ajuns din nou la camera de gardă. Acolo mi s-a luat o biopsie , iar rezultatul a fost limfom non-Hodgkin de tip Burkitt, un cancer al sistemului imunitar extrem de agresiv!” Ne-a povestit Ştefan Bulgaru.