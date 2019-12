Unsprezece localități sucevene aflate în situație de extremă dificultate vor primi ajutoare bănești în valoare de 1 milion 875 de mii de lei din Fondul de rezervă al Consiliului Județean. Potrivit unui proiect de hotărîre ce va fi supus aprobării în ședința de joi, 19 decembrie, a deliberativului județean, comunelor Bogdănești, Botoșana, Horodnic de Sus, Ilișești, Pojorîta, Comănești, Dărmănești și Rădășeni li se vor repartiza cîte 200.000 de lei. La Stroiești vor ajunge 100.000 de lei, la Baia 95.000 de lei, iar la Solca 80.000 de lei.

