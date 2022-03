Pe fondul dramei umanitare provocate de războiul din Ucraina, Biserica Ortodoxă Română a continuat acțiunile sale filantropice destinate refugiaților ucraineni sosiți în România și în Republica Moldova, precum și cetățenilor rămași în Ucraina. În acest sens, eparhiile Bisericii Ortodoxe Române s-au mobilizat exemplar și au contribuit cu sprijin material și financiar la ajutorarea victimelor acestui cumplit și nedrept război. În această perioadă, pe platforma online ajutăcubucurie.ro a Patriarhiei Române în colaborare cu Federația Filantropia au fost donate sumele de 19.338 lei și 828,41 euro. La nivelul Patriarhiei Române, în perioada 11-17 martie 2022, s-au adăugat ca participante la acțiuni caritabile 2.907 persoane din rândul preoților și al voluntarilor. Sprijinul umanitar acordat direct în aceste ultime zile a însumat 2.317.859 lei, acesta constând în bani și produse (hrană caldă, alimente, hrană pentru bebeluși, produse igienico-sanitare, medicamente, pături, articole de îmbrăcăminte, jucării etc.). La acest sprijin se adaugă multiple servicii sociale în derulare (de traducere – 29.111 beneficiari; de consiliere și orientare – 15.582 beneficiari, medicale – 15.303 beneficiari și educaționale – 537 beneficiari). În ceea ce privește cazarea refugiaților, locurile pentru aceștia se ridică actualmente la 12.665, dintre care 8.585 cu servicii de masă incluse. În legătură cu organizarea de transporturi umanitare, au fost realizate încă 55 transporturi în România, 23 transporturi în Ucraina și 5 transporturi în Republica Moldova. Valoarea acestor noi transporturi se ridică la suma de 2.409.776 lei. Pe fondul creșterii numărului de răniți din Ucraina,a crescut simultan șinevoia donării de sânge. În acest context, la campania Patriarhiei Române „Donează sânge pentru Ucraina” au participat până în prezent 594 persoane donatoare. În perioada 11-17 martie 2022, ajutorul umanitar oferit de eparhiile Bisericii Ortodoxe Române și Federația Filantropia se ridică la suma de 4.870.883 lei. Astfel, ajutorul total oferit de Biserica Ortodoxă Română de la declanșarea războiului din Ucraina până în acest moment este de 23.694.757 lei.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating