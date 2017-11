Lu Guanqiu, unul din magnatii chinezi, al 18-lea cel mai bogat om din China s-a stins din viata in cele din urma, la varsta de 72 de ani. Acesta facea parte din prima generatie de miliardari ai Chinei. A murit pe 25 octombrie anul acesta, lasand in urma o sotie, patru copii si o avere de nebanuit.

Conturile lui adunau peste 5 miliarde de dolari americani in bani lichizi, active si actiuni.

Pe ce si-a construit afacerea vietii sale miliardarul Lu Guanqiu?

Lu Guanqiu a fost magnatul pieselor auto in China. A inceput sa lucreze inca de la 16 ani, la inceput intr-un atelier de fierarie. Mai apoi a intrat in domeniul auto, intr-un atelier ce producea si comercializa utilaje agricole mici.

Asa a ajuns sa cunoasca piata auto si afacerea cu piese auto. A infiintat un service auto si un magazin de piese auto de calitate. Mai tarziu, aceasta mica afacere avea sa devina minunata corporatie Wanxiang Group, cel mai mare producator si distribuitor de piese auto din China.

Chiar in urma cu 3 luni, inainte de moartea miliardarului, Wanxiang Group achizitionase Fisker. Aceasta companie se ocupa cu realizarea masinilor eco de lux. Asadar, compania miliardarului se pare ca dorea extinderea serviciilor. Lu Guanqiu avea planuri mari spre viitor, insa, din pacate nu a mai avut ocazia sa le realizeze.

Cel mai bun antreprenor pe piata pieselor auto

De-a lungul timpului, Lu Guanqiu nu a castigat doar miliarde de dolari, ci si respectul publicului si al specialistilor in domeniul auto. In anul 1987, alaturi de compania sa a ridicat pe noi culmi piata auto chineza, primind premiul pentru cel mai talentat antreprenor din China din domeniul auto.

De aici a pornit adevaratul succes al companiei Wanxiang Group. Acest succes l-a propulsat pe miliardarul Lu Guanqiu in topurile celor mai bogati oameni din China si din lume.

In acest an a fost declarat al 18-lea cel mai bogat om din China si al 286-lea la nivel mondial. Asadar, a cedat un intreg imperiu sotiei sale, copiilor si oamenilor de succes din cadrul companiei Wanxiang Group. Toate acestea vor fi duse mai departe de catre oamenii care i-au stat alaturi, iar amintirea sa va ramane mereu vie in orice tranzactie auto din China si din intreaga lume.

Lu Guanqiu a proiectat probabil multe din piesele auto ce le purtam si noi zilnic sub capote, el fiind un adevarat magnat al pietei de piese auto la nivel global.