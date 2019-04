Al Pacino își serbează aniversarea la 25 aprilie. Legendarul star născut în East Harlem, New York, SUA care are o înălțime de 1,70 de metri este considerat de criticii de film drept unul dintre ”cei mai talentați actori” al tuturor timpurilor. Al Pacino nu a fost niciodată însurat, dar este un tată extraordinar pentru cei trei copii ai săi pe care îi are din relațiile cu Jan Tarrant și Beverly D’Angelo. Al Pacino are o avere estimată la 165 de milioane de dolari și a câștigat premiul Oscar în 1993, pentru rolul din ”Parfum de femeie”, notează click.ro.

Iată secretele actorului de 1,70 m care a frânt inimile a mii de femei

1. Al Pacino este un actor ”de metodă” care adoră să joace roluri de mafiot (”Nașul”, ”Scarface”) pentru că bunicii lui sunt originari din Corleone, Sicilia, Italia.

2. Al Pacino a renunțat la școală la vârsta de 17 ani.

3. A lucrat la departamentul corespondență din cadrul revistei ”Commentary”.

4. A început să fumeze la vârsta de nouă ani. Un an mai târziu a început să bea alcool și până la vârsta de 13 ani a fumat marijuana, dar nu a folosit niciodată droguri de risc.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/al-pacino-implineste-79-de-ani-iata-secretele-sex-simbolului-de-170-metri-care-n