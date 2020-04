Al Pacino își serbează aniversarea la 25 aprilie: 80 de ani! Legendarul star născut în East Harlem, New York, SUA care are o înălțime de 1,70 de metri este considerat de criticii de film drept unul dintre ”cei mai talentați actori” al tuturor timpurilor. Al Pacino nu a fost niciodată însurat, dar este un tată extraordinar pentru cei trei copii ai săi pe care îi are din relațiile cu Jan Tarrant și Beverly D’Angelo. Al Pacino are o avere estimată la 165 de milioane de dolari și a câștigat premiul Oscar în 1993, pentru rolul din ”Parfum de femeie”, notează click.ro.

Iată câteva secretele actorului de 1,70 m care a frânt inimile a mii de femei:

1. Al Pacino este un actor ”de metodă” care adoră să joace roluri de mafiot (”Nașul”, ”Scarface”) pentru că bunicii lui sunt originari din Corleone, Sicilia, Italia.

2. Al Pacino a renunțat la școală la vârsta de 17 ani.

3. A lucrat la departamentul corespondență din cadrul revistei ”Commentary”.

4. A început să fumeze la vârsta de nouă ani. Un an mai târziu a început să bea alcool și până la vârsta de 13 ani a fumat marijuana, dar nu a folosit niciodată droguri de risc.

5. A crescut în cartierul Bronx și a învățat să se bată de mic copil, fiind considerat un copil problemă la școală pentru că își bătea colegii.

