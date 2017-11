Casa de discuri Al Saselea Simt va prezinta o artista noua, Maria Simion, care isi face debutul cu primul ei single, „Inger”, o frumoasa colaborare cu Cosy, ce beneficiaza de un videoclip pe masura.

“De la varsta de cinci ani am trait cu un vis care pur si simplu mi-a hranit existenta, sa cant in fata oamenilor. Visul meu a devenit realitate in urma cu douazeci de ani cand am avut onoarea de a urca pe scena cu artisti de renume mondial in sali de concerte vizitate de oameni elevati, insetati de emotie si muzica buna. Opera se numeste domeniul in care vocea mea si-a gasit locul pentru o perioada destul de lunga. Datorita acestui domeniu care necesita atatea cunostinte in materie de muzica, atata studiu si munca de autodidact, am descoperit in mine darul de a auzi si perecepe sunetul vocal intr-un alt mod decat o fac oamenii in general, asa a luat nastere Maria Simion, profesoara de canto a vedetelor, cum am fost supranumita ulterior.

Nume care mi-a permis sa raspandesc mai tarziu propria tehnica vocala, “Easy singing tips”, prin intermediul scolii de muzica “Tralala School”, pe care am fondat-o impreuna cu buna mea prietena, compozitoarea si cantareata Mellina, interpreta hitului “Poza de album”. Intalnirea mea cu Mellina a fost un moment foarte important, deoarecea chiar ea mi-a dat curajul sa ma lansez in muzica cu piesa pe care a compus-o si produs-o, mix/masterul fiind realizat de baietii de la DOMG.

Colaborarea cu Cosy a fost o reala surpriza pentru mine deoarece, fiind la primul meu single, nu m-am gandit ca vreun artist deja lansat va reactiona la propunerea noastra in legatura cu realizarea unui featuring. Cosy a raspuns foarte repede, venind in completare cu un text absolut emotionant, atingand o perspectiva total diferita de mea, lucru de care eu nici n-am stiut, fiind pacalita de Mellina, draga mea prietena, ca niciun artist nu a reactionat la piesa noastra. Pacaleala s-a incheiat insa atunci cand mi-a pus piesa s-o ascult sub pretextul ca a mai facut cate ceva la ea cand deodata am auzit vocea lui Cosy venita in surpriza. S-a lasat cu plans de bucurie, moment pe care Mellina a tinut neaparat sa-l pastreze in arhiva ei cu filmulete video depre noi.

Videoclipul a fost realizat de tanarul si talentatul regizor Daniel Libeg. La filmarea lui au participat mai multi oameni deosebit de talentati, cum ar fi Olga Barcari, hairstylist, Andreea Iftinca-designer vestimentar, Tatiana Volontir-fotograf, Marian Mot-cameraman si, bineinteles, Mellina, ajutorul meu in orice. Filmarile au decurs intr-un mod foarte relaxat si creativ intr-o locatie absolut splendida pe care mi-a sugerat-o fotograful meu, Tatiana Volontir, un rol deosebit de completare a mesajului, pe care si eu, si Cosy ne-am straduit sa-l transmitem, avandu-l eolienele. Viata e ca o roata…”, povesteste Maria Simion facand primul pas in cariera ei muzicala.

„”Inger” este un proiect pe care l-am conturat cu drag, mi-a placut mult vocea Mariei de la prima ascultare si, daca nu ma insel, am scris textul instant. Mellina mi-a prezentat piesa, tot ea s-a ocupat si de productia piesei, DoMg s-a ocupat de mix master, Daniel Libeg de partea video si restul a venit de la sine. Sigur o sa va placa, auditie placuta, oameni buni!”, a spus Cosy.