Domeniul farmaceutic este domeniul care a înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor în anul 2016 comparativ cu anul 2015 în cazul în care excludem comerțul, arată cel mai recent studiu realizat de de Creditinfo Romania pentru certificarea de bonitate Strongest in Romania.

Creșterea veniturilor industriei farmaceutice poate fi explicată și prin creșterea consumului de medicamente. Dacă financiar acest lucru înseamnă mai multi bani către companiile din domeniu dar și către buget, social acest lucru poate indica un grad de sănătate al populației precar. Cu toate acestea este dificil de determinat dacă românii sunt într-adevăr tot mai bolnavi sau e vorba doar de ipohondrie.

Mai puțin de un sfert din farmacii sunt solvabile și de încredere

Cu toate ca românii cumpără tot mai multe medicamente, mai puțin de un sfert din numărul total de farmacii sunt eligibile pentru certificarea Strongest in Romania . Acest lucru înseamnă că în ciuda creșterii vizibile a încasăriilor, din punctul de vedere al riscului comercial din 4 farmacii, 3 au șanse ridicate ca la un moment dat să intre în incapacitate de plată a angajațiilor sau a furnizorilor. Cu toate acestea, comparativ cu alte domenii de activitate, faramaceuticele au unul dintre cele mai mari procentaje de companii Strongest in Romania, aceste companii fiind cele ce mentin economia Romaniei pe linia de plutire.

Am mulți clienți farmacii… oare când mă vor plăti?

Din totalul farmaciilor care activează pe piața românească, aproape jumătate au o viteză de plată a datoriilor curente mai mare de 120 de zile iar viteza medie de plată se apropie la 5 luni (134 zile). În cazul în care farmacia este eligibilă pentru certificarea Strongest in Romania datele problemei se schimbă, viteza medie de plată a acestor farmacii fiind de doar 85 de zile, cu aproape 2 luni mai repede.

Selectarea clienților care au o viteză de plată a unei datorii mai mică cu aproape 2 luni de zile poate însemna de multe ori diferența dintre o firmă solvabilă și una falimentară.

Majoritatea farmaciilor funcționează pe baza creditului furnizor însă dacă la termenul de plată al datoriilor mai adăugăm și noile predeveri legislative care prioritizează plata salariilor în detrimentul furnizorilor, timpii prezentați anterior pot cu ușurință crește în viitor.

Deoarece are o rată de convertire a încasărilor în profit dublă, o companie eligibilă pentru certificarea Strongest in Romania poate avea mai mulți clienți rău platnici fără a avea probleme de plată a datoriilor restante comparativ cu una care nu este eligibilă pentru această certificare.

Astfel, o farmacie eligibilă Strongest in Romania are nevoie de 14 clienți buni pentru acoperirea pierderii cauzate de un rău platnic pe când una neeligibilă pentru obtinerea certificării are nevoie de 28 de astfel de clienți.

Românii cu bolile sau cu ipohondria… străinii cu profiturile

În ciuda creșterilor spectaculoase ale domeniului, România a ajuns să producă tot mai puține medicamente iar veniturile generate de capacitățile de fabricare a acestora au scăzut cu peste o treime în anul 2016 comparativ cu anul 2015.

Depozitele de medicamente au vândut în anul 2016 produse de peste 26 miliarde lei, în creștere de la 23 de miliarde de lei. Din acestea, produse în valoare de 16 miliarde sunt vândute către populație prin intermediul farmaciilor iar restul în valoare de 10 miliarde de lei ajung la populație prin alte modalități (ambulatorii, spitale și alte infrastrucuri medicale). Companiile autohtone reușesc să asigure produse în valoare de doar 2 miliarde ceea ce înseamnă că importăm medicamente de peste 20 de miliarde de lei.

Efect în lanț

Capacitatea cu care un client își plătește datoriile are efecte directe pe întregul lanț al furnizorilor, cel mai mult suferind prima verigă a lanțului – fabricantul preparatelor farmaceutice. Dacă o farmacie are viteza medie de plată a datoriilor de aproximativ 133 zile, furnizorul direct al acesteia (compania specializată în comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice) are o viteză de plată a datoriilor de 156 de zile. Mai departe, furnizorii acesteia – companiile specializate in fabricarea preparatelor farmaceutice își plătesc la rândul lor datoriile în peste 170 de zile. Diferența este sesizabilă și în cazul recuperării creanțelor, unde farmaciile au o durată medie de 55 zile (cauzată într-o oarecare măsura și de plata rețetelor compensate), depozitele (companii specializate în comerț cu ridicata) în 121 de zile iar fabricanții preparatelor farmaceutice în 178 zile.

“Dacă farmacia (care este ultima verigă în graficul anterior) este eligibilă pentru certificarea Strongest in Romania va avea viteză de plată a datoriilor mai scăzută cu aproximativ 50 de zile, contribuind la reducerea timpilor de plată ai datoriilor și încasare a creanțelor pe întregul lanț al furnizorilor. Exemplul, valabil pentru orice domeniu de activitate ne face să ne întrebăm, oare câți furnizori își verifică clienții din acest punct de vedere?”, se întreabă Aurimas Kacinskas, CEO Creditinfo Romania.

Certificarea Strongest in Romania este un proiect internațional promovat de Creditinfo ce atestă companiile din țările unde este prezentă care au un nivel de bonitate crescut și care au un comportamanet de plată responsabil și corect în relația cu partenerii de afaceri.

Cei mai sănătoși români trăiesc în județul Sibiu?

Cele mai mari profituri sunt raportate în județele Argeș și București-Ilfov, unde farmaciile cu sediile aici generează profituri de peste 100 milioane lei. Aceste două județe reprezintă de altfel sediile unor mari lanțuri de farmacii care au o acoperire la nivel național. Alte județe care strălucesc în acest top sunt Cluj, Iași, Suceava , Prahova și Timiș cu profituri mai reduse, de aproximativ 20 milioane lei.

Ceea ce este cu adevărat interesant este situația din județul Sibiu, acesta ieșind in evidență drept singurul județ din România a cărui farmacii generează pierderi cumulate de peste 3 milioane lei. Profituri mici se înregistrează în județele Giurgiu, Tulcea, Gorj sau Galați.

Dacă farmaciile dintr-un anumit județ înregistrează profituri reduse, una dintre posibilele explicații este faptul că populația are o putere de cumpărare redusă care cauzează atât o profitabilitate redusă cât și un mediu propice deschiderii unor farmacii – reprezentațe ale marilor lanțuri care activează la nivel național cu sedii în Argeș sau în Municipiul București.

Creditinfo, deține birouri de credit în peste 27 de țări din întreaga lume. Activitatea principală constă în colectarea de informații despre companii și consumatori pentru a construi rapoarte de credit, creditare și istoricul creditelor. Compania Creditinfo este originară din Islanda, în ultimii 14 ani, a devenit si unul dintre liderii pieței românești de Credit Risk Management și este unul din membrii fondatori ACIA (Asociația Companiilor de Informații de Afaceri).