Albert Oprea (23 de ani), cel mai tânăr dintre Războinici, a părăsit concursul din Republica Dominicană, după 6 luni incredibile. Albert a ratat astfel finala Survivor, care se va difuza sâmbătă, 10 iulie, la Kanal D, potrivit click.ro.

„Am venit aici cu gândul de a câștiga și a ajunge în finală. Regretele pe care vi le-am spus sunt și singurele, pentru că știam că se ajunge la momentul ăsta să părăsesc competiția și nu-mi doream deloc. Aș fi vrut să-mi îndeplinesc visul de a fi în finală și să mă țin de promisiunea pe care i-am făcut-o tatălui meu. Asta mă doare cel mai rău, plus că au fost atâția oameni care m-au votat. Vreau să-mi cer scuze, am dat tot ce am putut. Nu am avut nicio secunda gândul de a renunța. Dacă v-am dezamăgit, credeți-mă că nu am avut intenția asta. Până în momentul ăsta, rămăsesem veteranul echipei. Îi predau ștafeta lui Andrei. L-am considerat cel mai bun din echipa noastră. Plec cu multe aminitiri frumoase și o ultimă amintire pe care mi-a oferit-o Zanni. A fost foarte frumos gestul pe care l-a făcut pentru mine”, a mărturisit Albert, potrivit Wowbiz.ro.

