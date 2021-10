La data de 19 octombrie a.c., a avut loc seminarul “Produse apicole de la producător la consumator: constrângeri și soluții în asigurarea trasabilității și autenticității “, eveniment organizat de Asociația Inter-Bio și USH Pro Business în parteneriat cu Apiary Book, cu suportul Smart eHub și Wallachia eHub.

La eveniment au fost prezenți reprezentanți de asociații apicole și apicultori care au manifestat interes pentru tema centrală a evenimentului: creșterea productivității fermelor apicole prin implementarea de tehnologii moderne și sisteme de trasabilitate.

Un alt subiect de interes a fost cel referitor la beneficiile trasabilității, cerință obligatorie pentru sectorul apicol și anume: creșterea încrederii consumatorilor față de numele firmei prin crearea unui nume cunoscut pe piață, creșterea siguranței clienților și a nivelului lor de încredere în produsele apicole, protecția siguranței produselor apicole, protecția sănătății albinelor, supravegherea operațiilor de management a reziduurilor alimentare, eficiența produselor apicole, etc.

Seminarul a avut ca invitat principal pe Apiary Book, startup AgriTech care a oferit apicultorilor soluții complete pentru gestionarea stupinelor, monitorizarea stupilor, analiza datelor familiilor de albine și a factorilor de mediu care le afectează sănătatea.

“Suntem încântați că am avut alături de noi pe Apiary Book, sperând astfel că apicultorii, prin deschidere la inovare, vor putea fi ajutați să ia decizii mai bine informate pe baza datelor istorice, a condițiilor actuale și a celor mai bune practici în apicultură. Avem încredere, cu sprijinul activ al comunității și prin utilizarea tehnologiilor inovatoare, că o astfel de aplicație poate deveni cea mai populară soluție de gestionare a stupinei pentru apicultori. Am vrut să dăm un titlul sugestiv evenimentului nostru tocmai pentru a arată că roul centrelor noastre de digitalizare implicate în actiune, Smart eHub și Wallachia eHub, oferă în prezent servicii de transfer de tehnologii digitale și în zona apiculturii, mai ales că o parte din ele sunt dedicate creșterii capacității de a comunica și coopera pe lanț valoric în cadrul asociațiilor de apicultori, demeres fără de care aceștia vor pătrunde mai greu pe piețe sub un brand recunoscut de consumatori. Filierele naționale de produse apicole, în special ecologice, nu sunt suficient consolidate și sprijinim orice demers în acest sens”, a declarat Costin Lianu, președinte Inter-Bio și director general USH ProBusiness.

“Piața apicolă este formată în România, rămâne să formăm apicultorii să producă mai multe variante de produse apicole. Ne preocupă zona de digitalizare, de centralizare a informațiilor în ideea de a obține un ajutor în munca apicultorului”, a declarat Cătălin Maxim, manager BioNest Cluster.

“Apicultorul are nevoie să ia decizii cât mai bune și informate și asta se poate face doar punând la comun informația. Venim în sprijinul apicultorilor cu platforma noastră, prin care realizăm atât managementul stupinei cât și o monitorizare a stupilor oferind astfel o platformă de colaborare și raportare”, a declarat Bogadan Iordache, Apiary Book.