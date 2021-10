La data de 22 octombrie ora 16.00, fiind în acțiune pe linie de poliție rutieră și acționând cu aparatul radar, pe raza localității Cornu Luncii, lucrătorii I.P.J. Suceava – Serviciul Rutier, au depistat în trafic pe DN 2E un autoturism care circula cu viteza de 88 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h. S-a procedat la oprirea autoturismului stabilind că era condus de un bărbat de 41 ani din sat Băișești, com. Cornu Luncii. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică lucrătorii de poliție l-au testat cu aparatul etilotest rezultând o alcoolemie de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Având în vedere rezultatul indicat de aparatul etilotest s-a procedat la conducerea celui în cauză la Spitalul Municipal Fălticeni unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” ce va fi soluționat procedural prin unitatea de parchet competentă, cercetările fiind continuate de lucrătorii I.P.J. Suceava – Serviciul Rutier.