ALDE rămâne fără Grup parlamentar și in Camera Deputaților după ce cinci deputați în frunte cu suceveanul Ștefan Alexandru Băișanu au demisionat. ”Ne-am dat demisia din Grupul ALDE din Camera Deputaților! ALDE rămâne fără Grup parlamentar și in Camera Deputaților! Nu și din partid! Mulțumim domnilor care doriți sa distrugeți ALDE!Si asta doar pentru a susține pe funcție in partid un singur om! Domnule Tariceanu luați mana de pe el cat nu e prea târziu!”, a scris Băișanu pe pagina sa de socializare. Băișanu intenționează să înființeze în Camera Deputaților grupul parlamentar ”România demnă. România în picioare”. Băișanu a declarat că va contesta în instanță decizia de radiere a sa din rândul membrilor de partid subliniind că până când instanța se va pronunța el va rămâne în ALDE.