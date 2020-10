E haos în casa lui! De când a devenit tată a 5-a oară, Alec Baldwin are parte de o viaţă extrem de agitată. Cei cinci copii, cu vârste între 2 luni şi 7 ani, îl înnebunesc.

Alec Baldwin (62 de ani), care are o avere de 65 de milioane de dolari, trăieşte împreună cu marea sa familie într-un apartament de 11,7 milioane de dolari în New York. Soţia sa mult mai tânără, Hilaria (36 de ani), de profesie instructor de yoga, cu care s-a însurat în iulie 2012, i-a dăruit nu mai puţin de cinci copii. Cel mai mic este Eduardo, în vârstă de două luni. Plânge tot timpul şi tulbură nopţile starului. Alec nu mai are parte de somn bun de ani buni. Doarme numai pe apucate.

Fetiţa cea mai mare este Carmen Gabriela, de 7 ani. Ea se erijează în şefa frăţiorilor săi, Rafael ”Rafa” Thomas, de 5 ani, Leonardo “Leo” Angel Charles, de 3 ani, şi Romeo, de 2 ani, motează click.ro.

