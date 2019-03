Alec Baldwin nu ar accepta „provocarea de mai face un copil” cu soția lui, Hilaria Baldwin, deși ea și-ar mai dori un bebeluș.

Actorul în vârstă de 60 de ani este tatăl a cinci copii – Ireland, în vârstă de 23 de ani, pe care o are cu împreună cu fosta sa soție Kim Basinger, și pe Carmen Gabriela, în vârstă de cinci ani, Rafael Thomas, de trei ani, Leonardo Angel Charles, în vârstă de doi ani, și Romeo Alejandro David, care are 10 luni, copii pe care îi are împreună cu Hilaria.

Într-un interviu recent, Alec Baldwin a spus, potrivit contactmusic.com: „O, da, Hilaria ar accepta provocarea. Eu nu aș mai accepta această provocare.” Întrebat de ce nu își mai dorește un copil, starul a răspuns: „Când copiii mei vor termina școala, voi avea 85 de ani.”

Alec a mai spus, amuzat, că există și avantaje în a fi un tată bătrân. „Cum spunea un prieten, atunci când copiii tăi vor fi mai mari și vor fugi pe geam și vor face lucruri foarte, foarte rele, în adolescență, oricum vei fi surd și nu vei auzi. Să vedem ce se va întâmpla.”