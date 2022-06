Viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi anunță că lucrările de modernizare a Aleei Jupiter din cartierul George Enescu se află într-un stadiu de avansat și că strada va deveni din strada pietruită, fără trotuare, o stradă asfaltată, încadrată de borduri și cu trotuar pietonal adiacent părții carosabile”. ”Suntem într-un stadiu avansat cu lucrările de asfaltare a străzii Aleea Jupiter, porțiunea care începe din fața magazinului Rombat și se termină la Biserica Sfântul Ioan cel Nou.

O amplă lucrare de modernizare a acestei extensii, întrucât din strada pietruită, fără trotuare, va deveni o stradă asfaltată, încadrată de borduri și cu trotuar pietonal adiacent părții carosabile. Până acum s-a introdus rețeaua de canalizare pluvială, s-a turnat stratul suport de asfalt și s-a realizat ridicarea la cotă a canalelor. În prezent se lucrează la montarea bordurilor, ulterior urmând a fi turnat și stratul de uzură. Finalizarea acestor lucrări va ușura totodată și accesul tuturor credincioșilor către biserica pe rit vechi Sf. Ioan cel Nou de la Suceava.

Continuăm!”, a declarat Harșovschi.