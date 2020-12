În județul Suceava se înregistrează o prezență mai mare la urne în localitățile din mediul rural. Până la ora 14:30, 54.906 de votanți din localitățile rurale din județul Suceava au votat la alegerile parlamentare. În orașele și municipiile din județ au ieșit la vot 43.009 de alegători.

În continuare județul Suceava se află la coada clasamentului în ceea ce privește prezența la vot, cu un procent de 16.22%. Până la ora 14:30 au votat 98.388 de alegători. Cu urna mobilă au votat 427 de persoane. Alte 5.921 de persoane au votat pe listele suplimentare din secțiile din județ.