Alertă maximă în localitățile Hânțăști și Adâncata zone în care și-a făcut apariația șacalul, un animal sălbatic similar coiotului american care de regulă trăiește în sudul țării, în satele din Delta Dunării. Potrivit primarului de Adâncata, Viorel Cucu, șacalii au atacat trei gospodării din comuna învecinată, Hânțăști, și au omorât în jur de 20 de oi. El a spus că a informat fermierii din Adâncata să ia măsuri de prevenție astfel încât să nu se înregistreze pierderi. ”Au ajuns câinii de stepă de prin zona Brăilei, Tulcea și la noi. Au atacat în Hînțăști trei gospodării și au omorât 20 de oi. Am intrat și noi în alertă. Prin compartimentul agricol din Primărie am informat toți crescătorii de animale care mai au oi la stâni să aibă grijă pentru că în special șacalul atacă oaia. O rupe, o omoară și atacă alta. Le-am spus să ia măsuri să închidă oile în staul, ziua să fie atenți să aibă câinii slobozi. Ne este frică pentru că marea majoritate a crescătorilor au oile pe tarlalele luate în chirie. Acolo și-au făcut adăposturile și sunt expuși atacurilor. Trebuie luate mpsuri urgente cu atât mai mult cu acum e perioada când oile și caprele fată și atunci în caz de atac perderile ar putea fi foarte mari. E o mare problemă cu acești șacali pentru că se înmulțesc foarte repede”, a spus Viorel Cucu. De menționat că lipsa hranei i-a făcut pe șacali să dezgroape morții din cimitir. S-a întâmplat în aceste zile în satul Caraorman din județul Tulcea.

sursă foto: www.descoperadeltadunarii.ro