India ocupa locul doi in lista celor mai populate tari din lume si, totodata, inregistreaza anual un numar considerabil de decese provocate de inundatii. In urma cu doi ani, Google s-a oferit voluntar pentru a se implica in gasirea unei solutii si a ajuta.

Google initiaza un program de prognozare a inundatiilor

Inca din 2018, Google a initiat programul de prognozare a inundatiilor. A inceput aceasta actiune de la Patna, capitala statului indian Bihar, zona cea mai predispusa catre inundatii. Aici se inregistreaza anual peste 100 de decese si este una dintre zonele cele mai afectate de revarasarea apelor. Astfel, Google a inceput un proiect care sa ofere oamenilor prognoza indundatiilor in timp util.

Proiectul Google se bazeaza pe inteligenta artificiala

Proiectul initiat de Google se bazeaza pe inteligenta artificiala si pe analiza istoriei inundatiilor care au avut loc in mai multe bazine hidrografice in diferite parti ale lumii. Pornind de la aceste modele, Google a creat un tipar care permite predictii precise pentru orice bazin hidrografic.

Google nu lucreaza singur la acest proiect

Google colaboreaza la acest proiect cu Comisia Centrala a Apelor din India, Institutul Tehnologic din Israel si Universitatea Bar Ilan. De asemenea, pentru a imbunatati modalitatea in care New Delhi colecteaza datele privind nivelul apelor, Google colaboreaza cu guvernul indian. In acest sens au fost instalati senzori noi care transmit in mod automat datele.

Proiectul acopera in prezent intreaga Indie

In urma rezultatelor bune pe care le-au obtinut, Google a extins proiectul. Astfel, la numai doi ani de la inceperea acestuia, Google a anuntat ca previziunea inundatiilor se poate realiza in timp util pentru intreaga suprafata a Indiei. In plus, compania a declara ca a inceput colaborarea cu Consiliul de Dezvoltare a Apelor din Bangladesh pentru a extinde si aici acest proiect.

Compania a trimis peste 30 de milioane de notificari de inundatii

Proiectul initiat de Google se bazeaza pe ideea de a oferi oamenilor in timp util notificarile referitore la inundatii. Pana in prezent in India, compania a trimis peste 30 de milioane de notificari in zonele afectate de inundatii. Se estimeaza ca aceasta initiativa a protejat peste 200 de milioane de oameni care locuiesc pe o suprafata de cca 250.000 km patrati. Modelul Google extins in Bangladesh poate preveni in prezent peste 40 de milioane de oameni, iar compania lucreaza intens pentru a extinde proiectul la intreaga tara.

Google ofera informatii despre inundatii in timp util

Yossi Matias, vicepresedintele de inginerie responsabil de acest proiect la Google, a declarat ca acesta ofera oamenilor informatii despre nivelul inundatiilor, unde, cand si cat de mult pot creste apele. In urma unei colaborari cu Yale, compania a constatat ca se pot face multe imbunatatiri sistemului.

Google a revizuit modul de prezentarea a alertelor

Pentru a fi mai accesibile oamenilor, anul acesta Google a revizuit modul in care se prezinta si functioneaza alertele de inundatii. Totodata, a adaugat un suport pentru hindi, bengali si alte sapte limbi locale si a personalizat mesajele alertelor. In plus, a lansat un nou model de prognozare, dubland astfel timpul de avertizare.

Google a inceput noi colaborari pentru a ajuta persoanele defavorizate

Pentru a putea alerta in timp util si persoanele care nu pot primi alertele direct pe smartphone, Google a inceput o colaborare cu Federatia Internationala a Crucii Rosii, construind retele locale si oferind alerte si celor defavorizati.

Matias a declarat ca inca mai este mult de lucru pentru a consolida sistemele si a face proiectul accesibil cat mai multor persoane aflate in zone afectate de inundatii.

Prin urmare, proiectele Google nu sunt legate numai de promovarea celor mai bune site-uri in rezultatele cautarilor si implica si actiuni menite sa imbunatateasca tehnologia si instrumentele digitale si sa ajute la protejarea comunitatilor si salvarea vietilor.