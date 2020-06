Autoarea hit-ului ‘The Boy Does Nothing’ a lucrat, în secret, la un album nou, cel ce îi urmează lui ‘Do It For Love’, lansat în 2015, informează contactmusic.com.

Alesha Dixon a spus pentru ziarul The Sun, precizând că amânarea terminării materialului discografic a survenit în urma crizei sanitare care a cuprins întreaga lume: „Eram în mijlocul compunerii unor piese minunate (nr. când a intervenit criza Covid-19), cu adevărat autentice, foarte sincere. Unele dintre ele sunt inspirate din această nebunie ce se întâmplă la nivel global. Sunt pregătită pentru noul disc. Vreau să fie un album sincer, din suflet, care să transmită cu adevărat ceva. Sunt emoționată de întoarcere, așa că, să îmi țineți pumnii.”

Cântăreața în vârstă de 41 de ani a mai spus că este în căutarea unor moduri „sigure” de a se întoarce în studioul de înregistrări. „Eram în studio, compunând, atunci când Boris Johnson a anunțat măsurile de izolare și am fost nevoită să pun stop. Am primit recent un mesaj de la producător, care m-a întrebat dacă sunt pregătită să mă întorc la treabă. Cu siguranță sunt, doar că sunt precaută, vreau să știu că e bine să facem asta și că totul e sigur.”, a adăugat Alesha Dixon, conforms sursei citate.