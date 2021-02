Aflat în arest la domiciliu, Alex Bodi nu a mai rezistat și a ieșit la contraatac în războiul cu fosta soție, Bianca Drăgușanu. Blonda a făcut publice, zilele trecute, o serie de imagini șocante, în care apare desfigurată în urma bătăilor încasate de la Alex Bodi. Omul de afaceri susține însă că fosta soție, care i-a făcut și dosar penal pentru violențe și agresiuni repetate, ar vrea doar să se răzbune pe el într-o perioadă în care are probleme cu legea, potrivit click.ro.

“Este vorba de o răzbunare, combinată cu o diversiune. A publicat pozele astea ca să-mi facă mie rău. Dar de ce te trezești să mă ataci acum după patru luni? Ea știe că o doamnă jurnalistă i-a confirmat că nu eu am dat poza. Eu vreau să uit acest război cu ea. Nu am nici o intenție să-i fac rău, plus că nu mă mai interesează persoana ei”, a declarat Alex Bodi, într-un interviu acordat din arestul la domiciu, pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, conform sursei citate.

Omul de afaceri a recunoscut o parte din bătăile aplicate fostei soții, care însă apoi accepta să fie împăcată cu vacanțe și cadouri de lux, acuzând-o pe aceasta de bipolaritate psihică în relațiile cu bărbații.

