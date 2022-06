Alex Delea (25 de ani), cel mai sexy concurent de la „Survivor România”, s-a întors acasă din Republica Dominicană cu trofeul, cu premiul de 100.000 de euro şi cu o mulţime de poveşti în tolbă. Click! a stat de vorbă cu războinicul şi a aflat, în exclusivitate, cum se simte după această aventură.

Click!: Cum te simţi ca marele câştigător Survivor 2022?

Alex Delea: În momentul de faţă, mă simt împlinit. E o bucurie atât de mare, încă încerc să realizez că sunt câştigătorul Survivor 2022, pentru că era competiţia mea favorită. Să ştiu că eu sunt acum cel care a câştigat este greu de explicat în cuvinte pentru că este o senzaţie aparte, e ceva unic, e o experienţă, o dată în viaţă poţi să treci prin aşa ceva. Să ieşi cu premiul cel mare din toată experienţa aceasta este ceva de nedescris.

Te-ai gândit ce capital de imagine ai acumulat şi cum va fi când te vei întoarce?

Sincer să fiu, atunci când am mers la Survivor, visul meu era să fiu văzut de cât mai multă lume. Mi s-a îndeplinit visul, dar când am văzut ceea ce se întâmplă acasă, a fost un şoc pentru că una este să te gândeşti, şi alta este să vezi asta. Să ai contactul acela cu toate persoanele care te iubesc este o bucurie enormă pentru că eu eman fericire, iar acum se întâmplă invers şi sunt şocat de ce se întâmplă.

Cât ai slăbit în perioada asta?

De când am venit, n-am avut timp nici să mă cântăresc. Tot ce ştiu este că am slăbit 10 kg, dar cred că acum am slăbit mai mult. De când s-a terminat competiţia, dorm foarte puţin. Pot spune că îmi este dor de competiţie fiindcă acolo dormeam foarte mult şi mâncam, mâncam cocos non-stop. Mănânc foarte puţin în momentul de faţă, nu ştiu de ce se întâmplă asta. Corpul meu are un şoc foarte mare.

