Artistul international Alex Mica, cel care a cucerit lumea cu piesa “DALINDA”, compusa si interpretata de el in urma cu 6 ani, revine pe piata muzicala cu noul single, “Latina loca”, ce beneficiaza si de un videoclip care completeaza vizual ritmurile de reggaeton.

Alex Mica aproape ca a disparut de pe scena muzicala in urma cu 2 ani, dupa ce a suferit un grav accident pe Autostrada A1 cand masina lui a luat foc, de atunci fiind internat in spital de mai multe ori unde a suferit si cateva interventii chirurgicale. Dupa aceasta perioada infernala din viata sa, interpretul si-a revenit, e intr-o forma fizica excelenta si s-a intors in studio fiind mai hotarat ca niciodata sa isi relanseze cariera.

Latina loca este compusa de Alex Mica si produsa de Tennebreck și ii are ca invitati pe D.E.P. (Diana Elena Pacurar) si Kalif, doi artisti autohtoni de un real talent. Videoclipul piesei este regizat de Andrei Goinea si a fost filmat in Brasov in urma cu cateva saptamani in doua locatii de exceptie (Biliblioteque si The Cave), iar rolul de ”Latina Loca” a fost atribuit Cristinei Belciu, un model si influencer foarte apreciat in Romania si nu numai.

Speram ca va place aceasta melodie, iar daca voi considerati ca Alex Mica merita sa fie din nou pe piata muzicala la cel mai inalt nivel puteti sa-l ajutati cu un Share pe retelele de socializare.

””Latina Loca este, in opinia mea, cea mai frumoasa creatie muzicala careia am reusit sa ii dau nastere, dupa Dalinda si Breathe. O piesa care continua povestea de dragoste si care vorbeste despre EA, fata care mi-a furat inima intr-o maniera mult mai complexa decat pana acum. Avand in vedere ca in piesa este si o voce feminina, versurile le-am scris de asa natura incat sa fie un dialog intre personaje, astfel incat “Latina Loca” sa continue povestea initiala din “Dalinda”, doar ca de aceasta data personajul feminin afirma dorinta de a impartasi pasiunea cu persoana dorita. Refrenul, unul exploziv si dansant, se refera la o fata cu sange latin, careia ii place aventura cum de asemenea se intampla si in cazul personajului masculin care o doreste pe EA in egala masura. Toate aceste elemente fac din Latina Loca probabil cea mai complexa melodie pe care eu am compus-o cu multa pasiune si daruire si sper sa fie cea mai mare realizare a carierei mele din ultimii ani. Desigur ca nicio realizare nu este posibila fara aportul ascultatorilor, tocmai de aceea, daca va regasiti in aceasta piesa e foarte important sa o distribuiti pe retelele de socializare.” ALEX MICA

” Noul single „Latina Loca” al lui Alex Mica m-a prins inca de la primele secunde, pe cand ma aflam in studio cu Tennebreck. Acest stil muzical este unul care imi place si in care ma regasesc, iar limba spaniola se afla, cu siguranta, printre preferatele mele. Am mare incredere ca vom reusi sa intram in topuri cu aceasta melodie, pentru ca merita. Ma bucur ca am avut parte de aceasta colaborare alaturi de Alex Mica si Kalif si sper ca vor mai fi si altele pe viitor.” D.E.P.

”Am fost placut surprins cand am fost invitat sa fac parte din acest proiect, muzica latina ma defineste ca stare si emotie si consider ca impreuna cu Alex Mica si D.E.P am reusit sa cream acest ambient chiar aici in Romania. In primavara anului 2019 urmeaza sa lansez un EP in limba spaniola asa ca fiti cu ochii pe Instagram si Facebook @kalifofficial”, ne-a declarat Kalif.